© Булфото Шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" е неуспешен. В пленарната зала "За" гласуваха 106 депутати, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".



Процедурата трябваше да започне в 13:30 ч., но от ИТН поискаха 30-минутна почивка.



Преди гласуването на вота на недоверие премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка.



Според правилника за работа на Народното събрание вотът на недоверие се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.