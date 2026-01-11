ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро
Автор: ИА Фокус 13:03
© NOVA
От началото на годината НАП е извършила над 1000 проверки, а общо 1706 са те, като се прибавят и извършените в края на миналата година. "Глобите са около 10% от проверките, което за нас е добро постижение. Все още тече процес по събиране на документи и преценка дали увеличенията са обосновани“. Това заяви пред NOVA изпълнителният директор на НАП Христо Марков. 

И добави: "Разчитаме на превенцията. Целта не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. Не сме репресивен орган“, подчерта той. 

По последни данни наложените санкции възлизат на около 200 000 лева. "Няма наложена максимална глоба. В повечето случаи става дума за нарушения от по 6-10 стотинки. Има и онлайн обяви с неправилно превалутиране - там санкциите ще бъдат по-сериозни, дори когато се твърди, че става дума за техническа грешка“, заяви Марков. 

"Има известни неудобства при пазаруването с евро - особено в малките магазинчета. Защото казват, че по-трудно се снабдяват с новата валута. Но предполагам, че от 1 февруари тези неудобства ще изчезнат. В някои по-отдалечени райони все още се работи само с левове, но това постепенно ще се промени", коментира той паралелното използване на лев и евро до края на януари у нас. 

И припомни, че е направен подробен и доста добър анализ от експерти на БНБ съвместно с бизнеса. "Той показва, че най-добрият вариант е срокът за паралелно ползване на лев и евро да бъде един месец. В много други държави този период е бил дори по-кратък - около 14-15 дни“, уточни той.

Марков коментира и сигнал до NOVA, според който гробно място, което преди Нова година е струвало 125 лева, през 2026 г. вече е с цена 125 евро. На въпрос това е класически пример за най-големия страх на хората - че всичко ще стане "по две“ той подчерта: "Излиза, че за държавата може, а за бизнеса не. Не е така". 

И обясни, че има такива решения, приети още през юни и юли месец на миналата година. "В някои общини тогава са взети решения за вдигане на цени и такси т включително за транспорт и услуги. Ние работим активно с областните управители и ще проверим конкретния случай с гробните места“, увери Марков.

По време на така наречения "буферен период", когато контролът не е бил толкова интензивен, възниква въпросът дали някои институции и търговци не са използвали момента, за да повишат цените необосновано. "Ние спираме подобни практики, където ги установим. Имаше такъв случай с градския транспорт в Плевен – намесихме се и нещата бяха изгладени“, даде пример той. 

Марков подчерта, че не са отчетени някакви "фрапантни нарушения", което отдаде на добрата информационна кампания, която е направена в месеците до въвеждане на еврото. "В момента дори очакваме от Комисията за защита на конкуренцията списъци с доставчици, защото малките магазини в по-отдалечените райони са силно зависими от тях. Ако доставчикът вдигне цената, търговецът няма какво да направи“, обясни той.

По думите му ситуацията е различна при големите търговски вериги, които разполагат с по-голяма пазарна сила. Като по-сериозен проблем той открои цените на паркингите. "Прави впечатление, че на много места цените на паркоместата са завишени. Проверихме над 80 паркинга. В някои случаи имаше директно увеличение от 2 лева на 2 евро. Имаше и фрапиращ случай във Варна с 14 различни сигнала за един и същи паркинг“, посочи шефът на НАП.

Около 70% от постъпилите в НАП над 1000 сигнала от началото на годината са от компетенцията на приходната агенция, а останалите касаят Комисията за защита на потребителите, Комисията за финансов надзор и КЗК. Сигналите се обработват съвместно.  "Най-често хората сигнализират за хранителни стоки. Въпреки това, в повечето случаи се оказва, че няма съществени нарушения. Имаше много промоции - например при хляба или бялата техника. Част от сигналите се дължат на това, че промоционални цени са изтекли“, обясни Марков.

По думите му реалните нарушения по-често се установяват в сектора на услугите. "По наше мнение именно при услугите има по-голям риск от необосновано повишение на цените - фризьорски услуги, фитнеси, паркинги. Извършихме 200 проверки на фризьорски салони след Нова година, но в деня на проверките 77 от тях бяха затворени. Вероятно са били предупредени - признавам, че това беше наша грешка“, отчете Марков. 

И отново подчерта: "Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. След наши проверки имаше случаи, в които търговци доброволно върнаха старите цени. В повечето случаи става дума за закръгляне с няколко евроцента – 6, 7 или 10. При системни нарушения обаче санкциите могат да достигнат до 200 000 лева“, припомни той. 

Относно доказването на необосновано повишение на цените Марков обясни, че процесът е сложен и включва анализ на документи и разходи. "Сравняваме цените с миналата година и проверяваме дали има реални разходи - като увеличение на минималната работна заплата, наеми или други фактори. Ако поскъпването е обосновано, то не е нарушение“, заяви той.


11.01.2026 Могат ли непълнолетни да обменят левове за евро в банките
11.01.2026 Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи"
10.01.2026 Фалшиви евробанкноти в Монтанско. Хората: Они са почти еднакви, по кво да ги разпознаеш?
10.01.2026 БНБ: В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3.1 млрд. евро
10.01.2026 Клиентка на голяма верига: Това законно ли е?
10.01.2026 Николай Василев: Цялото общество се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки
Aнонимен
преди 29 мин.
0
 
 
Ако държавата си беше на мястото, щеше да направи като Хърватска - цените се връщат такива, каквито са били на 31.12.2025г. Но в България, държава защитава правата на бизнеса, а не потребителите, които са 90% от хората в държавата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

АПИ: 468 снегорина обработват републиканските пътища, движението ...
11:30 / 11.01.2026
Тежка техника разчиства свлачището по пътя Смолян – Девин
11:06 / 11.01.2026
Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи"...
10:49 / 11.01.2026
Доц. Ангел Кунчев: 90% от болните са с грип AH3N1
10:04 / 11.01.2026
Лоша новина за цените на храните по магазините
09:32 / 11.01.2026
Почина Стефан Стайков
08:09 / 11.01.2026

Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
