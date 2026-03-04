Сподели close
Рокади в МВР - със заповеди на министъра на вътрешните работи са освободени от длъжност директорите на три главни дирекции, съобщиха от ведомството.

Със заповеди на министъра на вътрешните работи Емил Дечев са освободени от длъжност директорите на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" главен комисар Боян Раев и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" главен комисар Николай Николов.

Допълнително ще бъде съобщено кои ще са новите ръководители на структурите. Критериите за избора им ще бъдат авторитет, почтеност и богат професионален опит.