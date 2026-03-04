ЗАРЕЖДАНЕ...
Шефовете на Жандармерията, ГДНП и ГДБОП се разделиха с постовете си
Със заповеди на министъра на вътрешните работи Емил Дечев са освободени от длъжност директорите на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" главен комисар Боян Раев и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" главен комисар Николай Николов.
Допълнително ще бъде съобщено кои ще са новите ръководители на структурите. Критериите за избора им ще бъдат авторитет, почтеност и богат професионален опит.
Виктор1
преди 1 ч. и 40 мин.
Тези вече прекалиха от всякъде. Уж служебно правителство, уж само да ръководи до изборите, а сменя администрация на силовите ведомства поголовно. И какво, след два месеца пак ли ще се правят смени? И ще говорим за сигурност в професионалните ръководства? И за работеща държава?
