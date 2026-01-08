Шаренкова: Конфликтите с президентската институция са сред причините за електоралния срив на БСП

© bTV След падането на кабинета "Желязков“ ръководството на БСП – без председателя на партията – подаде оставка, а Младежкото обединение на партията постави ултиматум от 100 дни с настояване за свикване на спешен конгрес и избор на ново лидерство.



Членът на Националния съвет на БСП Светлана Шаренкова заяви, че позицията на младежите не е изолирана, а отразява по-широки настроения в партията.



По думите ѝ искането за конгрес преди предсрочните избори се споделя от много местни организации, тъй като без промяна в курса и ръководството БСП рискува да не влезе в следващия парламент.



Тя призна, че участието на БСП в управлението е било свързано с тежки компромиси, направени в името на стабилността и избягването на нови избори. Според нея обаче партията е загубила повече, отколкото е спечелила, тъй като е влязла в коалиция с дългогодишния си политически опонент ГЕРБ и не е успяла да реализира ключови свои политики.



Сред неизпълнените приоритети тя посочи въвеждането на прогресивно подоходно облагане, както и по-умерена външнополитическа линия. По думите ѝ БСП е допуснала и сериозни грешки в отношенията си с президента и президентската институция, което е допринесло за електоралния срив на партията.



Шаренкова заяви категорично, че председателят на БСП Атанас Зафиров трябва да поеме лична отговорност и да подаде оставка. "Не е логично цялото ръководство да си тръгне, а лидерът да остане“, каза тя пред bTV и изрази надежда, че на предстоящия пленум гласът на младежите ще бъде чут.



Тя не изключи възможността оставките да не бъдат приети, но подчерта, че в страната вече се подготвят декларации от местни организации с настояване за конгрес и смяна на ръководството преди изборите.



В разговора Шаренкова отхвърли определението, че БСП се е превърнала в "придатък“ на други политически формации, но призна, че има основания за подобни критики. Според нея решенията на партийното ръководство през последната година са създали усещане за външно влияние и отклонение от основните ценности на партията.



По отношение на президента Румен Радев тя бе категорична, че той не е опонент на БСП. "Президентът и вицепрезидентът бяха издигнати и подкрепени от БСП. Конфликтите с президентската институция са сред причините за електоралния срив на партията“, заяви Шаренкова.



Тя изрази убеждение, че независимо дали президентът Радев реши да създаде политически проект, той ще остане партньор на партията.