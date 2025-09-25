ИЗПРАТИ НОВИНА
Сертификат за дигитални умения – как да го получите безплатно
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 09:00
©
В дигиталния свят, в който живеем, компютърната грамотност вече не е предимство, тя е необходимост. Добрата новина? Всеки, независимо от възраст, опит или образование, може да подобри своите дигитални умения напълно безплатно и да получи сертификат, в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност, валидна за всички страни в ЕС.

Обученията, предлагани в четири нива, се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции". Програмата е отворена и достъпни за всички български граждани на възраст между 16 и 65 години, които искат:

да бъдат по-конкурентни на пазара на труда

да търсят и намират работа онлайн 

да общуват по-лесно чрез електронна поща, чат приложения и социални мрежи 

да се справят уверено с текстови документи, електронни таблици и презентации 

да се ориентират безопасно в интернет и да разпознават фалшиви новини 

да използват съвременни облачни технологии и онлайн услуги 

да надградят и усъвършенстват дигиталните си умения, ако вече имат някакво ниво на компетентност в областта

Лесно е и не изисква дори минимални дигитални познания. Курсовете започват от съвсем базово ниво и са подходящи дори за хора, които тепърва се ориентират в дигиталния свят. Следващите три нива плавно надграждат до достигане на висoкоспециализирани знания и умения в последното ниво.

Какво ще научиш още на базово ниво?

Как да намираш надеждна информация в интернет, да разпознаваш фалшиви новини и да използваш сайтове, търсачки и браузъри като Google Chrome, Firefox и др.

Как да работиш с електронна поща (Gmail, ABV и др.), да използваш чат приложения като Viber и Skype и да споделяш файлове през облачни услуги.

Как да създаваш автобиографии, писма, обяви и презентации с Microsoft Office, Google Docs и други. Ще можеш да редактираш документи и да използваш готови шаблони.

Как да защитаваш своите устройства и лични данни, как да разпознаваш рискове онлайн и как да използваш защита чрез антивирусни програми и настройки на сигурността.

Как да използваш дигитални инструменти за справяне с ежедневни задачи

Обучението е по европейски стандарт, в удобно за участниците време – присъствено или онлайн, и завършва с тест за официален сертификат от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, който може да послужи при кандидатстване за работа.

За по-напреднали потребители има и специализирани курсове, които позволяват да надграждат и усъвършенстват компетенциите си според личните си нужди и професионални цели. Така вс
©
еки може да намери подходящо обучение, което да го направи конкурентен на съвременния трудов пазар.

Ако си работодател – можеш да насърчиш служителите си да се включат. Това е отлична възможност за развитие, без да инвестираш допълнителни средства.

Как да се включиш?

Свържи се с най-близкото бюро по труда или провери на сайта на Агенцията по заетостта.

Сега е моментът да направиш нещо за себе си. Безплатно е. Полезно е. И може да ти отвори нови професионални врати – независимо дали тепърва започваш или искаш да надградиш вече наличните си умения.

А ако вече имаш дигитални умения, но нямаш официален документ за тях – дори не е нужно се записваш на курс. Можеш директно да се явиш безплатно на тест на платформата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и при успешно преминаване ще получиш официален сертификат, признат от работодатели и институции.

Не изпускай тази възможност – направи следващата крачка към своето професионално развитие още днес!







