|Сертификат за дигитални умения – как да го получите безплатно
Обученията, предлагани в четири нива, се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции". Програмата е отворена и достъпни за всички български граждани на възраст между 16 и 65 години, които искат:
да бъдат по-конкурентни на пазара на труда
да търсят и намират работа онлайн
да общуват по-лесно чрез електронна поща, чат приложения и социални мрежи
да се справят уверено с текстови документи, електронни таблици и презентации
да се ориентират безопасно в интернет и да разпознават фалшиви новини
да използват съвременни облачни технологии и онлайн услуги
да надградят и усъвършенстват дигиталните си умения, ако вече имат някакво ниво на компетентност в областта
Лесно е и не изисква дори минимални дигитални познания. Курсовете започват от съвсем базово ниво и са подходящи дори за хора, които тепърва се ориентират в дигиталния свят. Следващите три нива плавно надграждат до достигане на висoкоспециализирани знания и умения в последното ниво.
Какво ще научиш още на базово ниво?
Как да намираш надеждна информация в интернет, да разпознаваш фалшиви новини и да използваш сайтове, търсачки и браузъри като Google Chrome, Firefox и др.
Как да работиш с електронна поща (Gmail, ABV и др.), да използваш чат приложения като Viber и Skype и да споделяш файлове през облачни услуги.
Как да създаваш автобиографии, писма, обяви и презентации с Microsoft Office, Google Docs и други. Ще можеш да редактираш документи и да използваш готови шаблони.
Как да защитаваш своите устройства и лични данни, как да разпознаваш рискове онлайн и как да използваш защита чрез антивирусни програми и настройки на сигурността.
Как да използваш дигитални инструменти за справяне с ежедневни задачи
Обучението е по европейски стандарт, в удобно за участниците време – присъствено или онлайн, и завършва с тест за официален сертификат от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, който може да послужи при кандидатстване за работа.
За по-напреднали потребители има и специализирани курсове, които позволяват да надграждат и усъвършенстват компетенциите си според личните си нужди и професионални цели. Така вс
Ако си работодател – можеш да насърчиш служителите си да се включат. Това е отлична възможност за развитие, без да инвестираш допълнителни средства.
Как да се включиш?
Свържи се с най-близкото бюро по труда или провери на сайта на Агенцията по заетостта.
Сега е моментът да направиш нещо за себе си. Безплатно е. Полезно е. И може да ти отвори нови професионални врати – независимо дали тепърва започваш или искаш да надградиш вече наличните си умения.
А ако вече имаш дигитални умения, но нямаш официален документ за тях – дори не е нужно се записваш на курс. Можеш директно да се явиш безплатно на тест на платформата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и при успешно преминаване ще получиш официален сертификат, признат от работодатели и институции.
Не изпускай тази възможност – направи следващата крачка към своето професионално развитие още днес!
