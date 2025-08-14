ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сериозни промени и нови правила за пешеходците
Според новия закон продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение са пешеходни пътеки вече само на кръстовища в населените места с не повече от две пътни ленти.
"Говорим за квартални улички, за пресечки. Големите булеварди вече не може да ги пресичат, защото имат две-три ленти, но спокойно може да се движат по тротоара и да пресичат всяка една от тези преки, дори да няма разчертана на пътното платно пешеходна пътека“, поясни адвокат Буенова.
Ако в близост няма пешеходна пътека, малките улички могат да бъдат пресичани на всяко място, но пешеходецът няма предимство, подчерта тя. "Това винаги го е имало. Новото сега е да спрат да пресичат на големи булеварди, там, където има много платна, без да има разчертана с пътна маркировка и обозначена с пътен знак пешеходна пътека“, допълни Елица Буенова.
Пешеходците са длъжни да преминават по пешеходни пътеки, като преди да навлязат на платното за движение, трябва да спрат, да се огледат и да се съобразят с приближаващите пътни превозни средства, да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, да не спират без необходимост на платното за движение, да спазват сигналите на регулировчици и светлинните сигнали, да не преминават през ограждения и да не използват мобилен телефон, да пропускат приближаващите релсови превозни средства.
"Новото е, че са длъжни да спрат, да се огледат и след като съобразят, да преминат, като не използват мобилно устройство. Водач, който не осигури предимство, когато преминава през пешеходна пътека, се наказва с глоба от 150 лева. Със 100 лева се наказва пешеходец, който преминава през ограждения на пътното платно, минава на червено или използва мобилно устройство или друго средство, отклоняващо вниманието му при преминаване на пешеходна пътека“, изброи юристът.
На пешеходците е забранено да навлизат внезапно на платното за движение. Водачите на МПС са длъжни при приближаване към пешеходна пътека да пропуснат сигнализиращите, че ще пресичат платното за движение, стъпилите на пешеходна пътека или преминаващите пешеходци, като намалят скоростта или спрат. "Пешеходците вече са длъжни преди да навлязат на платното за движение да сигнализират намерението си чрез подаване на сигнал с ръка – лява или дясна ръка, изпъната нагоре или напречно на пътя“, подчерта адвокат Буенова.
Пешеходците нямат право да пресичат пред или зад превозно средство от градския транспорт, след като слязат от него. "Трябва да изчакат той да тръгне и едва тогава могат да преминат през пътното платно“, поясни тя.
С промените в Закона за движение по пътищата правомощията по контрола върху движението на тротинетки, велосипеди и пешеходци се дава на служители на общината, определени от кметовете. Общините имат шестмесечен срок да регистрират електрическите тротинетки. "Всяка община сама ще регламентира правилата, при които ще регистрира тротинетките“, допълни адвокат Буенова.
