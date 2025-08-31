ИЗПРАТИ НОВИНА
Септември започва ударно
Автор: Лора Димитрова 20:10
През нощта валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°, съобщиха от НИМХ.

Във вторник ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността над Източна България. Вятърът ще отслабне, в много райони в западната половина от страната временно и ще стихне; към вечерта ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишат и в следобедните часове отново в повечето места ще надхвърлят 30°.

В сряда и четвъртък през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще има временни увеличения на облачността, през първия ден главно над Западна България, а през втория – и на изток, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната - от североизток, там временно ще се усили до умерен. В четвъртък дневните температури съвсем слабо ще се понижат.

В петък ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над северозападните и югоизточните райони; вероятността за валежи остава малка. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В събота и неделя по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и Родопската област; на отделни места там е възможно да превали краткотрайно. В западните райони вятърът ще е северозападен, в останалите - от изток-североизток; ще бъде слаб до умерен, в Югоизточна България в неделя предимно умерен. Температурите ще се понижат още малко.


31.08.2025 Хиляди избраха да пътуват с автобус до морето, пуснаха извънредни линии от Пловдив
31.08.2025 Климатолог каза кога да очакваме по-интензивни валежи
31.08.2025 Жълт код за опасно време в неделя
30.08.2025 Родопчани от Гърция: Кофти, дано не ви се случи в морето
30.08.2025 Туристи в Гърция осъмнаха без автомобила си
30.08.2025 Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десетилетия
Костадин Костадинов пред Plovdiv24.bg: Урсула ще трябва да влезе ...
18:23 / 31.08.2025
18:23 / 31.08.2025
Урсула фон дер Лайен пристигна на летище "Пловдив"
17:58 / 31.08.2025
17:58 / 31.08.2025
Само за седмица потребителската кошница с основни стоки е поскъпн...
17:41 / 31.08.2025
17:41 / 31.08.2025
Красимира има нужда от помощ, за да бъде с децата си
17:43 / 31.08.2025
17:43 / 31.08.2025
Напрежението в Сопот ескалира, дъждът не спря протестиращите
17:21 / 31.08.2025
17:21 / 31.08.2025
Тир се обърна на отсечката, където загина Сияна
16:57 / 31.08.2025
16:57 / 31.08.2025

