Септември започва с горещо време
14:25
©
Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

В петък и през по-голямата част от деня в събота ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 31° и 36°.

Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, а през деня в неделя – на много места из цялата страна. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в понеделник, когато все още не са изключени изолирани краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне, във вторник постепенно ще се ориентира от югоизток.

Температурите ще се повишават и във вторник максималните ще са между 30° и 35°, по-ниски по Черноморието, където след обяд ще има повече облачност. В сряда от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотрайно. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад и ще се усили, особено в Северна и Източна България. Дневните температури слабо ще се понижат.


