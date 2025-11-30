Семейство с 50-годишен брак: Любовта е уважение, чувството е в началото

© Повече от 50 години любов. Петър и Донка са сред семействата, които подновяват брачните си обети. Те се включват в инициативата на Община Камено "Златна сватба“ заедно с още много двойки, казали "да“ през далечната 1974 г, разказва за тях bTV



Рецептата за щастие обаче във всеки дом е различна.



Бившият преподавател Петър и съпругата му Донка ни посрещат на прага на дома си. Имат две дъщери и внучка. В Камено живеят сами с куче.



"Семейството е такова нещо – съдружие. Всеки натиска ли за неговото становище, не може да има продължение. Брак ли, фирма ли, каквото и да е – не става. Не ги ли виждате какво правят в парламента?“, казва Петър.



Бюджетът на мира за Костадинови включва малко думи и списък с покупки.



"Аз правя чайчето. Той ходи да пазари“, казва Донка.



Вместо обещания рецептата за обич подслаждат с търпение.



"Любовта е уважение. Чувство е в началото“, казва Петър.



"Трябва да бъдем щастливи. Привързани един към друг. Иначе няма разбирателство“, допълва Донка.



Тревожи ги, че днес любовта между хората е охладнява и на нейно място се е настанил страхът.



"Не сключват брак. Значи те още със събирането, залагат и разделянето. Ще им кажа, че са глупаци. Значи не се обичат. Щом не гласуват доверие, щом го е страх мъжът, а пък и жената, че ще дойде момента да се разделят, значи те няма смисъл да се събират. Как може да е семейство, когато нямат никакъв документ?“, пита Петър.



При Костадинови документите са цели два. С последния подновяват брачните обети.



"50-годишен щастлив брак мисля, че е един добър пример за нас и за младото поколение. За мен тези хора са щастливци“, казва кметът на Камено Жельо Вардунски.



В ритуала по настъпване става ясно кой ще командва.



"Мисля, че тя ме настъпи, ама… Ако искат да живеят заедно, няма да командва единият“, казва Петър.



"Двамата командваме. Слушаме се“, споделя Донка.



Брак сключват набързо. Следва ресторант с 350 гости и много танци. Петър помни, че е държал ръката на Донка, докато подписвала брачното свидетелство, за да не размисли - документиран случай от черно-бяла снимка.



Днес цветно и непринудено двамата продължават да се държат за ръце.