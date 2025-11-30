ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Семейство с 50-годишен брак: Любовта е уважение, чувството е в началото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:12Коментари (0)129
©
Повече от 50 години любов. Петър и Донка са сред семействата, които подновяват брачните си обети. Те се включват в инициативата на Община Камено "Златна сватба“ заедно с още много двойки, казали "да“ през далечната 1974 г, разказва за тях bTV

Рецептата за щастие обаче във всеки дом е различна.

Бившият преподавател Петър и съпругата му Донка ни посрещат на прага на дома си. Имат две дъщери и внучка. В Камено живеят сами с куче.

"Семейството е такова нещо – съдружие. Всеки натиска ли за неговото становище, не може да има продължение. Брак ли, фирма ли, каквото и да е – не става. Не ги ли виждате какво правят в парламента?“, казва Петър.

Бюджетът на мира за Костадинови включва малко думи и списък с покупки.

"Аз правя чайчето. Той ходи да пазари“, казва Донка.

Вместо обещания рецептата за обич подслаждат с търпение.

"Любовта е уважение. Чувство е в началото“, казва Петър.

"Трябва да бъдем щастливи. Привързани един към друг. Иначе няма разбирателство“, допълва Донка.

Тревожи ги, че днес любовта между хората е охладнява и на нейно място се е настанил страхът.

"Не сключват брак. Значи те още със събирането, залагат и разделянето. Ще им кажа, че са глупаци. Значи не се обичат. Щом не гласуват доверие, щом го е страх мъжът, а пък и жената, че ще дойде момента да се разделят, значи те няма смисъл да се събират. Как може да е семейство, когато нямат никакъв документ?“, пита Петър.

При Костадинови документите са цели два. С последния подновяват брачните обети.

"50-годишен щастлив брак мисля, че е един добър пример за нас и за младото поколение. За мен тези хора са щастливци“, казва кметът на Камено Жельо Вардунски.

В ритуала по настъпване става ясно кой ще командва.

"Мисля, че тя ме настъпи, ама… Ако искат да живеят заедно, няма да командва единият“, казва Петър.

"Двамата командваме. Слушаме се“, споделя Донка.

Брак сключват набързо. Следва ресторант с 350 гости и много танци. Петър помни, че е държал ръката на Донка, докато подписвала брачното свидетелство, за да не размисли - документиран случай от черно-бяла снимка.

Днес цветно и непринудено двамата продължават да се държат за ръце.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
14:52 / 30.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магази...
14:12 / 30.11.2025
Икономист: Данъчните оценки на имотите да се актуализират, пазарн...
13:37 / 30.11.2025
Росен Желязков: Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. ...
13:02 / 30.11.2025
Пенсионери от пловдивско село: За първи път виждаме тази банкнота...
12:29 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Национална волейболна лига за жени 2024/2025
България в еврозоната
Президентски избори 2026 година
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: