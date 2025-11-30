ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Семейство с 50-годишен брак: Любовта е уважение, чувството е в началото
Рецептата за щастие обаче във всеки дом е различна.
Бившият преподавател Петър и съпругата му Донка ни посрещат на прага на дома си. Имат две дъщери и внучка. В Камено живеят сами с куче.
"Семейството е такова нещо – съдружие. Всеки натиска ли за неговото становище, не може да има продължение. Брак ли, фирма ли, каквото и да е – не става. Не ги ли виждате какво правят в парламента?“, казва Петър.
Бюджетът на мира за Костадинови включва малко думи и списък с покупки.
"Аз правя чайчето. Той ходи да пазари“, казва Донка.
Вместо обещания рецептата за обич подслаждат с търпение.
"Любовта е уважение. Чувство е в началото“, казва Петър.
"Трябва да бъдем щастливи. Привързани един към друг. Иначе няма разбирателство“, допълва Донка.
Тревожи ги, че днес любовта между хората е охладнява и на нейно място се е настанил страхът.
"Не сключват брак. Значи те още със събирането, залагат и разделянето. Ще им кажа, че са глупаци. Значи не се обичат. Щом не гласуват доверие, щом го е страх мъжът, а пък и жената, че ще дойде момента да се разделят, значи те няма смисъл да се събират. Как може да е семейство, когато нямат никакъв документ?“, пита Петър.
При Костадинови документите са цели два. С последния подновяват брачните обети.
"50-годишен щастлив брак мисля, че е един добър пример за нас и за младото поколение. За мен тези хора са щастливци“, казва кметът на Камено Жельо Вардунски.
В ритуала по настъпване става ясно кой ще командва.
"Мисля, че тя ме настъпи, ама… Ако искат да живеят заедно, няма да командва единият“, казва Петър.
"Двамата командваме. Слушаме се“, споделя Донка.
Брак сключват набързо. Следва ресторант с 350 гости и много танци. Петър помни, че е държал ръката на Донка, докато подписвала брачното свидетелство, за да не размисли - документиран случай от черно-бяла снимка.
Днес цветно и непринудено двамата продължават да се държат за ръце.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
14:52 / 30.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магази...
14:12 / 30.11.2025
Икономист: Данъчните оценки на имотите да се актуализират, пазарн...
13:37 / 30.11.2025
Росен Желязков: Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. ...
13:02 / 30.11.2025
Пенсионери от пловдивско село: За първи път виждаме тази банкнота...
12:29 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS