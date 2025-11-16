ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейство от България отглежда най-скъпата подправка в света, един грам струва между 30 и 35 лева
От три години семейство Сивкови от ямболското село Ботево се занимава с отглеждането на подправката в двора си. Най-ценната част на шафрана е стигмата, която се отделя от цветовете. Един грам сух шафран у нас струва между 30 и 35 лева.
Иран е традиционният родоначалник на екзотичната и скъпа подправка, но се оказва, че българският чернозем е подходящ за нейното отглеждане.
"Шафранът представлява луковица, която с времето започва да образува отделни луковици, като чесъна. Има определен ред и разстояние за засаждане между редовете“, обясняват пред bTV Сивкови.
Диана и Пламен Сивкови са пчелари, но преди пет години решават да опитат с шафран. Започват на шега, търсейки информация в интернет, а днес са сред малцината производители в страната. Засяването става в края на лятото, а цъфтежът – през октомври. Реколтата се бранe ръчно. За един грам сух шафран са нужни поне 200 цветчета.
"Много е леко, да. Точно поради тази причина е трудоемко – не толкова гледането, колкото добиването. От един декар се получава около един килограм суха продукция“, казва Пламен Сивков.
Сухият шафран, известен още като "червено злато“, се използва както за подправка, така и за лечебни цели. Той има доказани антиоксидантни свойства, подобрява зрението и храносмилането, както и намалява стреса.
Семейство Сивкови произвеждат и продукти като чай и мед от шафран.
"Шафранът се добавя към меда, разбива се, затваря се бурканът и се оставя поне един месец, за да се усвоят полезните свойства. Поради силния вкус и лечебни качества, препоръчителната дневна доза е до една лъжичка от меда“, разказва Диана Сивкова. Една чаша чай на ден може да предпази от настинка и грип.
Въпреки високото качество на българския шафран, той се предлага основно на вътрешния пазар. Към момента държавата не субсидира производителите, което ограничава потенциала за разширяване на бизнеса.
