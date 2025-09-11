ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Семейство: За храна, сметки, консумативи и наем са необходими поне 4000 лева на месец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:24Коментари (0)83
©
Поне 2 хиляди 748 лева са необходими за месечната издръжка на тричленно семейство с дете до 14 години. Това показват последните данни на КНСБ.

Според същите сметки - на един работещ и живеещ сам човек са му необходими минимум 1526 лв. месечно, за да покрие базовите си разходи. От синдиката изчисляват, че необходимият доход за издръжка е нараснал с малко над 5 процента за една година - със 133 лв. за домакинство от двама работещи и дете, и със 73 лева за домакинство от един човек.

НЕОБХОДИМА СУМА ЗА БАЗОВИ РАЗХОДИ

2748 лв. - двама работещи и дете (до 14-годишна възраст)

1526 лв. - един работещ и живеещ сам човек

НЕОБХОДИМА СУМА ЗА БАЗОВИ РАЗХОДИ

(2025 г. спрямо 2024 г.)

стрелка нагоре 133 лв. - двама работещи и дете (до 14-годишна възраст)

(2025 г. спрямо 2024 г.)

стрелка нагоре 73 лв. - един работещ и живеещ сам човек

От три седмици младото семейство Иванови има нов член и вече са трима. А с него се отваря и още едно перо в семейния бюджет.

"За бебето да речем едно 7-800 до 1000 лева са само нещата покрай него", казва пред bTV Димитър Иванов. 

Изчисляват, че в София за храна, сметки, консумативи и наем са необходими около 4 хиляди лева месечно.

"Някак си ми е трудно да си го представя с 2700 лева, особено ако се плаща наем и такива разходи – не мисля, че е възможно", споделя Елина Иванова. 

Разходите се вдигат много по-драстично и много по-рязко, отколкото заплатите се увеличават. При повечето хора и в повечето браншове.

За второто тримесечие на тази година средната работна заплата в страната е достигнала 2572 лева бруто, а в София - 3489 лв. отново бруто. Очаква се от 1 януари догодина минималната заплата да стане 1213 лв. или 620,20 евро. Сумата е недостатъчна за покриване на базовите разходи, посочват синдикатите, и настояват тя да се приравни към необходимото за издръжка.

"Знам, че няма да стане веднага, но някакъв период от 5-6 години, ако си го заложим като цел, ако поддържаме такъв ръст на доходите – и средни, и минимални, който след 5 години да кажем бидейки част от  Шенген и Еврозоната – клубът на богатите, в България да няма човек, който полага труд и да получава доход, който е нисък от тази заплата за издръжка", заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. 

Според социалния министър обаче пътят към повишаването на доходите е не чрез промяна на формулата, а чрез развитието на икономиката и намаляване на сивата част от нея.

"Ние трябва да се концентрираме върху младите семейства – демографската криза ни притиска отвсякъде. Но за да можем това да го направим и да можем да стимулираме всичките млади семейства, които се нуждаят от тази подкрепа, трябва да има повече доходи, повече солидарност в обществото", заяви Борислав Гуцанов

По данни на министерството най-голям ръст на средната заплата тази година е отчена в Благоевград, Търговище и Смолян.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лиз...
19:10 / 11.09.2025
Гръцка фирма в България уволни над 100 души, на работа останаха с...
16:49 / 11.09.2025
Доган: Здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя като блуждаещо ...
17:09 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Експерт: Еднократната пластмаса е опасна за здравето ни
15:00 / 11.09.2025
Семеен лекар: Няма къде да запишете детето си в момента
15:14 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
51-ото Народно събрание
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: