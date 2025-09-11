Семейство: За храна, сметки, консумативи и наем са необходими поне 4000 лева на месец

© Поне 2 хиляди 748 лева са необходими за месечната издръжка на тричленно семейство с дете до 14 години. Това показват последните данни на КНСБ.



Според същите сметки - на един работещ и живеещ сам човек са му необходими минимум 1526 лв. месечно, за да покрие базовите си разходи. От синдиката изчисляват, че необходимият доход за издръжка е нараснал с малко над 5 процента за една година - със 133 лв. за домакинство от двама работещи и дете, и със 73 лева за домакинство от един човек.



От три седмици младото семейство Иванови има нов член и вече са трима. А с него се отваря и още едно перо в семейния бюджет.



"За бебето да речем едно 7-800 до 1000 лева са само нещата покрай него", казва пред bTV Димитър Иванов.



Изчисляват, че в София за храна, сметки, консумативи и наем са необходими около 4 хиляди лева месечно.



"Някак си ми е трудно да си го представя с 2700 лева, особено ако се плаща наем и такива разходи – не мисля, че е възможно", споделя Елина Иванова.



Разходите се вдигат много по-драстично и много по-рязко, отколкото заплатите се увеличават. При повечето хора и в повечето браншове.



За второто тримесечие на тази година средната работна заплата в страната е достигнала 2572 лева бруто, а в София - 3489 лв. отново бруто. Очаква се от 1 януари догодина минималната заплата да стане 1213 лв. или 620,20 евро. Сумата е недостатъчна за покриване на базовите разходи, посочват синдикатите, и настояват тя да се приравни към необходимото за издръжка.



"Знам, че няма да стане веднага, но някакъв период от 5-6 години, ако си го заложим като цел, ако поддържаме такъв ръст на доходите – и средни, и минимални, който след 5 години да кажем бидейки част от Шенген и Еврозоната – клубът на богатите, в България да няма човек, който полага труд и да получава доход, който е нисък от тази заплата за издръжка", заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.



Според социалния министър обаче пътят към повишаването на доходите е не чрез промяна на формулата, а чрез развитието на икономиката и намаляване на сивата част от нея.



"Ние трябва да се концентрираме върху младите семейства – демографската криза ни притиска отвсякъде. Но за да можем това да го направим и да можем да стимулираме всичките млади семейства, които се нуждаят от тази подкрепа, трябва да има повече доходи, повече солидарност в обществото", заяви Борислав Гуцанов.



По данни на министерството най-голям ръст на средната заплата тази година е отчена в Благоевград, Търговище и Смолян.