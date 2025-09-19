ЗАРЕЖДАНЕ...
Селски кмет: Изкупиха всички имоти, вече нямаме нито къщи за продан, нито терени
"Близо е до града, има редовен градски транспорт, изградени са спортни съоръжения и детски площадки“, посочи Ангелски. По думите му, селото активно привлича млади семейства – в местната детска градина вече се обучават 26 деца, а от следващата година се планира сформирането на предучилищна група.
Шемшево печели и редица проекти. Последният е за ремонт на санитарните възли в читалището и подобряване на достъпността за хора с увреждания. Предстои и създаване на дигитално студио за културни дейности. Активност има и в пенсионерския клуб.
Въпреки развитието, предизвикателствата остават – нужда от ремонт на улиците и опасения от безводие. Въвеждането на еврото обаче не тревожи жителите. В трите магазина цените вече се изписват и в лева, и в евро, без да предизвикват объркване.
