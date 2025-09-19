ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Селски кмет: Изкупиха всички имоти, вече нямаме нито къщи за продан, нито терени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:18Коментари (0)597
©
Великотърновското село Шемшево се превръща в едно от най-привлекателните населени места в региона – къщи и терени за продажба вече няма. Това съобщи пред БНР кметът Кирил Ангелски, който ръководи селото четвърти мандат.

"Близо е до града, има редовен градски транспорт, изградени са спортни съоръжения и детски площадки“, посочи Ангелски. По думите му, селото активно привлича млади семейства – в местната детска градина вече се обучават 26 деца, а от следващата година се планира сформирането на предучилищна група.

Шемшево печели и редица проекти. Последният е за ремонт на санитарните възли в читалището и подобряване на достъпността за хора с увреждания. Предстои и създаване на дигитално студио за културни дейности. Активност има и в пенсионерския клуб.

Въпреки развитието, предизвикателствата остават – нужда от ремонт на улиците и опасения от безводие. Въвеждането на еврото обаче не тревожи жителите. В трите магазина цените вече се изписват и в лева, и в евро, без да предизвикват объркване.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Омбудсманът: След първи януари плащайте с карти, за да избегнeте ...
12:28 / 19.09.2025
Експерт посочи причините за покачването на цените, не е свързано ...
12:09 / 19.09.2025
Откриха труп на 46-годишен мъж
12:04 / 19.09.2025
Ивайло Мирчев: България има трима премиери
10:42 / 19.09.2025
Доц. Бацелова: Няма място за паника
10:14 / 19.09.2025
Ракиджии: Няма как с 30 кила ракия едно петчленно семейство да из...
09:58 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Концесия на стадион "Локомотив"
Презастрояването на Пловдив
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: