ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Селфи с бъдещето: Как технологиите създават нови професии, за които не сме чували
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:29Коментари (0)227
©
В днешния динамичен свят технологиите се развиват с невероятни темпове, а професиите, които ще бъдат актуални след 5-10 години, все още дори не съществуват. Световният икономически форум прогнозира, че до 2030 че 22% от работните места ще бъдат променени, като ще бъдат създадени 170 млн. нови длъжности, а 92 млн. ще изчезнат.

Новите технологии отварят врати към професии, които не изискват задължително диплома по информатика, а готовност да се учиш и да използваш дигиталните инструменти в своя полза. Сега е моментът бизнесът и правителствата да работят заедно, да инвестират в умения и да изградят справедлива и устойчива работна сила в световен мащаб.

Новите технологии не просто променят професиите, те създават изцяло нови.

Днес вече има специалисти по етика на изкуствения интелект, аналитици на данни в земеделието, оператори на роботи в логистиката, дизайнери на виртуална реалност, обучители на AI системи, дори мениджъри на дигитална репутация. Някои от професиите на бъдещето дори още нямат имена. С навлизането на роботика, зелени технологии и автоматизация, ще се появят техници по поддръжка на смарт устройства, консултанти по дигитална етика, експерти по устойчиви данни и дори дигитални лични асистенти, които работят с изкуствен интелект, за да подпомагат хората в ежедневието. Общото между всички тях? Те изискват дигитална грамотност – независимо дали работите в офис, на полето или в малък семеен бизнес.

А преквалификацията вече не е трудна. Представете си човек, който е работил като касиер, но след курс по дигитални умения започва работа като онлайн обслужващ мениджър. Или майстор, който след обучение създава страница във Facebook и приема поръчки онлайн. Или служител в администрацията, който използва електронни услуги, за да пести часове бюрокрация. Това не са далечни примери – това се случва тук и сега.

Как да направиш крачка към новите професии

И тук идва добрата новина – всичко това може да се научи. Обученията по дигитални умения, организирани от Агенцията по заетостта, са именно шанс да направите първата крачка към новите професии. Курсовете покриват всичко – от основите на работата с компютър и интернет до по-напреднали теми като онлайн комуникация, защита на данни, създаване на съдържание, работа в облачни системи и ефективно използване на съвременни технологии.

Това не са просто курсове – това е подготовка за бъдещето, к
©
оето вече е тук. След тях човек може да управлява онлайн присъствието на фирмата си, да създава визуално съдържание, да използва дигитални инструменти за анализ, да пести време и ресурси чрез автоматизация. Умения, които до вчера изглеждаха "екстра“, днес са задължителни.

Обученията по дигитални умения се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции". Те са напълно безплатни, подходящи за хора между 16 и 65 години, и завършват с официален сертификат, издаден от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) и признат в целия Европейски. Това е не просто документ, а реално доказателство за знания, които могат да се приложат веднага – у дома, в работата, в училище.

Светът няма да се върне назад – но можем да изберем дали да останем зрители или да бъдем част от промяната. Ако искате да направите своето "селфи с бъдещето“, започнете с дигиталните умения днес.

Повече информация за безплатните обучения ще откриете на сайта на Агенцията по заетостта или в най-близкото бюро по труда.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ограничават движението на камиони по магистралите по празниците
11:31 / 02.12.2025
България има най-евтините цени на цигари в ЕС, близо 40 лева дост...
11:14 / 02.12.2025
Извънредно решение на правителството от последните минути!
11:11 / 02.12.2025
Младежката организация на ГЕРБ: Със сигурност гласът на протестир...
10:53 / 02.12.2025
Експерт: Кешът е силно препоръчителен, дръжте по 100 евро на член...
10:26 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора б...
09:51 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Концесия на стадион "Локомотив"
Протести срещу Бюджет 2026
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: