ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Селфи с бъдещето: Как технологиите създават нови професии, за които не сме чували
Новите технологии отварят врати към професии, които не изискват задължително диплома по информатика, а готовност да се учиш и да използваш дигиталните инструменти в своя полза. Сега е моментът бизнесът и правителствата да работят заедно, да инвестират в умения и да изградят справедлива и устойчива работна сила в световен мащаб.
Новите технологии не просто променят професиите, те създават изцяло нови.
Днес вече има специалисти по етика на изкуствения интелект, аналитици на данни в земеделието, оператори на роботи в логистиката, дизайнери на виртуална реалност, обучители на AI системи, дори мениджъри на дигитална репутация. Някои от професиите на бъдещето дори още нямат имена. С навлизането на роботика, зелени технологии и автоматизация, ще се появят техници по поддръжка на смарт устройства, консултанти по дигитална етика, експерти по устойчиви данни и дори дигитални лични асистенти, които работят с изкуствен интелект, за да подпомагат хората в ежедневието. Общото между всички тях? Те изискват дигитална грамотност – независимо дали работите в офис, на полето или в малък семеен бизнес.
А преквалификацията вече не е трудна. Представете си човек, който е работил като касиер, но след курс по дигитални умения започва работа като онлайн обслужващ мениджър. Или майстор, който след обучение създава страница във Facebook и приема поръчки онлайн. Или служител в администрацията, който използва електронни услуги, за да пести часове бюрокрация. Това не са далечни примери – това се случва тук и сега.
Как да направиш крачка към новите професии
И тук идва добрата новина – всичко това може да се научи. Обученията по дигитални умения, организирани от Агенцията по заетостта, са именно шанс да направите първата крачка към новите професии. Курсовете покриват всичко – от основите на работата с компютър и интернет до по-напреднали теми като онлайн комуникация, защита на данни, създаване на съдържание, работа в облачни системи и ефективно използване на съвременни технологии.
Това не са просто курсове – това е подготовка за бъдещето, к
Обученията по дигитални умения се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции". Те са напълно безплатни, подходящи за хора между 16 и 65 години, и завършват с официален сертификат, издаден от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) и признат в целия Европейски. Това е не просто документ, а реално доказателство за знания, които могат да се приложат веднага – у дома, в работата, в училище.
Светът няма да се върне назад – но можем да изберем дали да останем зрители или да бъдем част от промяната. Ако искате да направите своето "селфи с бъдещето“, започнете с дигиталните умения днес.
Повече информация за безплатните обучения ще откриете на сайта на Агенцията по заетостта или в най-близкото бюро по труда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ограничават движението на камиони по магистралите по празниците
11:31 / 02.12.2025
България има най-евтините цени на цигари в ЕС, близо 40 лева дост...
11:14 / 02.12.2025
Извънредно решение на правителството от последните минути!
11:11 / 02.12.2025
Младежката организация на ГЕРБ: Със сигурност гласът на протестир...
10:53 / 02.12.2025
Експерт: Кешът е силно препоръчителен, дръжте по 100 евро на член...
10:26 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора б...
09:51 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS