Възнагражденията в сектора на модерната търговия изпреварват нивата в редица други отрасли на българската икономика, сочи актуално изследване на Сдружението за модерна търговия. Въпреки позитивните тенденции при заплащането, над 70% от ръководителите в бранша посочват разходите за социални и здравни осигуровки като сериозно финансово предизвикателство за стабилността на компаниите.

Данните показват, че бизнесът настоява за балансирани решения, които да предотвратят ценови сътресения за крайните потребители, докато компаниите се стремят да запазят конкурентоспособността си на пазара.

Според информация на БНР, удовлетвореността на служителите в сектора е висока. Повече от половината наети са доволни от основното си заплащане.

Над 40% отчитат задоволство от заплащането на извънредния труд.

86% от служителите получават допълнителни възнаграждения за работа в празнични дни, а една четвърт биват компенсирани с почивни дни.

Две трети от компаниите в сектора активно разширяват социалните си пакети, предлагайки ваучери за храна, допълнителен платен отпуск, здравно осигуряване, заплащане на обучения и карти за транспорт. Въпреки подобряващите се условия на труд, привличането на персонал остава критичен проблем. Запълването на една позиция в магазин отнема средно повече от шест седмици, докато наемането на ръководни кадри изисква над три седмици.

Търговията на дребно остава ключов стълб за страната, като осигурява 4,2 на сто от брутната добавена стойност и дава работа на повече от 220 000 души. Големите търговски вериги генерират принос от близо 8 милиарда евро към националната икономика, подкрепяйки местни производители и доставчици на услуги.