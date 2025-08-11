Седмицата започва с опасно време

© Оранжев код за опасни горещини е обявен за 19 области в страната. Температурите ще достигнат между 35 и 40 градуса, сочи прогнозата на синоптиците.



Опасни горещини ще има в областите: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Велико Търново, Разград, Силистра, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, и Кърджали.



В останалите 9 области кодът за опасни жеги е жълт.