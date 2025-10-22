Седмицата на блокаж свърши: Парламентът събра кворум

© Булфото След седмица блокаж на работата на Народното събрание, днес парламентът събра кворум и депутатите се захванаха за работа.



Регистрираха се 167 депутати, а миналата седмица парламента събра едва 70.



"Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание", обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Приета беше и седмичната програма.



"Фокус" припомня, че миналата седмица парламентът спря работа след заявка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на кабинета.