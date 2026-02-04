ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сарафов за хижа "Петрохан": Потресен съм! Родители на деца саботират разследването!
"Отделно от това дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не можем да я наречем, че е богоугодна, че е в интерес на обществото и на децата. Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена, включително по отношение на децата, които са отивали там на лагер. Има проверки по материали от ДАНС на тази неправителствена организация от 2 години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействия. Има саботиране на разследването от родителите на децата", заяви Сарафов.
"Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Но за съжаление, животът понякога предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала "Туин Пийкс", който може би някой е гледал", добави той.
