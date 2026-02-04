ИЗПРАТИ НОВИНА
Сарафов за хижа "Петрохан": Потресен съм! Родители на деца саботират разследването!
Автор: Теодора Патронова 15:42
©
Работя тази работа вече 31 години, видял съм много неща, но това, което виждам сега - определено ме шокира. Два пъти повече обаче ме шокира дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитвала да изземе дейността на оторизираните държавни институции и да провежда своя политика. Това каза пред журналисти и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, предаде репортер на ФОКУС.

"Отделно от това дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не можем да я наречем, че е богоугодна, че е в интерес на обществото и на децата. Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена, включително по отношение на децата, които са отивали там на лагер. Има проверки по материали от ДАНС на тази неправителствена организация от 2 години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействия. Има саботиране на разследването от родителите на децата", заяви Сарафов.

"Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Но за съжаление, животът понякога предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала "Туин Пийкс", който може би някой е гледал", добави той.


