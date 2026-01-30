Сарафов лично е координирал акцията срещу Zamunda, Arena и Zelka 

© Лично и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е координирал действията на българските институции с представителите на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания на вътрешната сигурност в Атина, офиса за митническа и гранична защита в София и офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в Букурещ, отдела за международно компютърно хакерство и интелектуална собственост.



Под ръководството на СГП и СРП екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП-МВР, агенти от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Департамента по правосъдие на САЩ извършиха претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата България.



Координираната операция е насочена към три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз и осъществявали незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права.



По време на операцията са идентифицирани лицата, които са администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka, като по този начин са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.



Иззети са множество компютърни конфигурации, оборудване и други електронни доказателства. Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата.



В хода на операцията са претърсени жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и други места, като са събрани данни и за пране на пари. Предстои назначаването на комплексна компютърно-техническа експертиза на иззетите технически средства.



Сарафов поздрави екипите на българските и американските правоохранителни органи за успешно проведената операция.