|Сарафов лично е координирал акцията срещу Zamunda, Arena и Zelka
Под ръководството на СГП и СРП екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП-МВР, агенти от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Департамента по правосъдие на САЩ извършиха претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата България.
Координираната операция е насочена към три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз и осъществявали незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права.
По време на операцията са идентифицирани лицата, които са администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka, като по този начин са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.
Иззети са множество компютърни конфигурации, оборудване и други електронни доказателства. Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата.
В хода на операцията са претърсени жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и други места, като са събрани данни и за пране на пари. Предстои назначаването на комплексна компютърно-техническа експертиза на иззетите технически средства.
Сарафов поздрави екипите на българските и американските правоохранителни органи за успешно проведената операция.
