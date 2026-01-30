ЗАРЕЖДАНЕ...
|Американското посолство в България с коментар за акцията срещу най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас
"Гордеем се, че подкрепихме нашите български съдебни и правоприлагащи партньори в координирането на операция срещу нарушения на правата върху интелектуална собственост и прането на пари. Успешно сътрудничество в борбата с нарушенията на правата върху интелектуална собственост и прането на пари; още един пример за това как сме по-безопасни заедно", се пише още в изявлението на посолството.
Припомняме, че най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас бяха спрени след заповед, издадена от САЩ. Акцията срещу Zamunda, Arena, Zelka, е била реализирана под надзора на Европол, ГДБОП, ДАНС, американските служби, следствието и прокуратура.
Вътрешният министър в оставка Даниел Митов обяви, че има четирима задържани.
