|Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете
Припомняме, че миналата седмица след специализирана операция на СГП, СРП, ДАНС, ГДБОП-МВР, съвместно с Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ сайтовете Замунда, Арена и Зелка бяха свалени. Причината бе съдебна заповед, издадена от САЩ. Акцията е проведена и със съдействието на Европол.
Петрова допълни, че се проверяват съмнителни финансови потоци в и извън Европейския съюз, като те са в различна валута.
Делата, наблюдавани от СРП, са с предмет създаване и поддържане на информационни системи, разпространяващи съдържание, което е обект на авторско право. "Имаме привлечени 3 обвиняеми лица. Настоящата реализация и постигнатият резултат – пресичането на тази дейност, е възможна благодарение на обединените усилия и единната посока, в която действахме заедно с партньорите ни от щатите и МВР и ДАНС у нас. Целта не е само преустановяване на дейността на торент сайтовете, а изваждането на България от списъка със страните, които не съблюдават съответните правила за опазване на правата в онлайн средата“, каза Георги Коджаниколов от Софийска градска прокуратура.
"България е в списък 301, свързан с борбата срещу онлайн пиратството, от няколко години и благодарение на това, че е в списъка единствено от европейски държави, това създава негативен образ на страната. Неколкократно бяхме уведомени, че докато работят такива големи пиратски платформи, страната ни няма как да бъде извадена от въпросния списък, докато продължава да толерира пиратството в интернет“, разкри Светослав Василев от Националната следствена служба.
От задържаните четири лица, три са с повдигнато обвинение. "Установени са данни за извършени транзакции от едно от дружествата, което е свързано с един от обвиняемите, към български гражданин, който към днешна дата излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари чрез криптоактиви", допълни Василев.
