Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете
Автор: Елена Николова 15:05Коментари (0)108
Във връзка с акцията срещу торент сайтовете в България са извършени 30 претърсвания в 44 обекта, включително офиси на търговски дружества. Акцията е проведена в рамките на 4 разследвания - 2 дела на Софийската градска прокуратура и 2 дела на Софийската районна. Това заяви на брифинг пред журналисти зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.

Припомняме, че миналата седмица след специализирана операция на СГП, СРП, ДАНС, ГДБОП-МВР, съвместно с Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ сайтовете Замунда, Арена и Зелка бяха свалени. Причината бе съдебна заповед, издадена от САЩ. Акцията е проведена и със съдействието на Европол.

Петрова допълни, че се проверяват съмнителни финансови потоци в и извън Европейския съюз, като те са в различна валута.

Делата, наблюдавани от СРП, са с предмет създаване и поддържане на информационни системи, разпространяващи съдържание, което е обект на авторско право. "Имаме привлечени 3 обвиняеми лица. Настоящата реализация и постигнатият резултат – пресичането на тази дейност, е възможна благодарение на обединените усилия и единната посока, в която действахме заедно с партньорите ни от щатите и МВР и ДАНС у нас. Целта не е само преустановяване на дейността на торент сайтовете, а изваждането на България от списъка със страните, които не съблюдават съответните правила за опазване на правата в онлайн средата“, каза Георги Коджаниколов от Софийска градска прокуратура.

"България е в списък 301, свързан с борбата срещу онлайн пиратството, от няколко години и благодарение на това, че е в списъка единствено от европейски държави, това създава негативен образ на страната. Неколкократно бяхме уведомени, че докато работят такива големи пиратски платформи, страната ни няма как да бъде извадена от въпросния списък, докато продължава да толерира пиратството в интернет“, разкри Светослав Василев от Националната следствена служба.

От задържаните четири лица, три са с повдигнато обвинение. "Установени са данни за извършени транзакции от едно от дружествата, което е свързано с един от обвиняемите, към български гражданин, който към днешна дата излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари чрез криптоактиви", допълни Василев.


Още по темата: общо новини по темата: 2
30.01.2026 Американското посолство в България с коментар за акцията срещу най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас
30.01.2026 Сарафов лично е координирал акцията срещу Zamunda, Arena и Zelka 






Статистика: