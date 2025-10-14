ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Сарафов иска отвод на съдията по делото за архива на Пепи Еврото
Автор: Георги Кирилов 15:56Коментари (0)128
© Булфото
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от Софийски градски съд (СГС), който следва да се произнесе по жалба срещу отказ на "ad hoc прокурора“ Даниела Талева от 17.06.2025 г. да образува досъдебно производство по материали, добили известност в публичното пространство като "ЕвротоЛийкс“. Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова, изпратено е и до председателя на СГС Руси Алексиев.

И.ф. главен прокурор посочва три съществени основания за отвода, свързани с нарушение на установените в действащото законодателство процесуални правила и със спазването на принципа за обективност и безпристрастност.

В случая от една страна е налице нарушение на срока за разглеждане на преписката от съдията, визиран в разпоредбата на чл. 411 б, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Този срок е "не по-късно от един месец от постъпването на материалите“, а вече са изминали повече от 3 месеца, в които не е известно да има произнасяне на съдията.

Отводът се иска и на базата на публично изнесени данни, станали достояние на обществото чрез изяви на подателя на жалбата до съдията от СГС и на сигналите до "ad hoc прокурора“ – Г. Георгиев от ГД "БОЕЦ“. Посочва се, че в изяви на Г. Георгиев от края на 2024 г. и началото на 2025 г., включително и на пресконференция на 30.01.2025 г., се представят различни по обем писмени материали, характеризирани като "архив“ на бившия следовател П. Петров, и приложени в сигнала до "ad hoc прокурора“ Даниела Талева. Твърди се, че в тях се съдържат копия от документи от дисциплинарно производство спрямо съдията Мирослава Тодорова (бивш председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), която по публичните твърдения на жалбоподателя е била определена да се произнесе по преписката срещу отказа на "ad hoc прокурора“ да образува досъдебно производство.

"Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В искането си той подчертава, че ако действително в материалите пред съдия Тодорова се намират относими спрямо нея документи, това се явява основание за отвод от разглеждане на конкретното производство поради наличието на предпоставки и съмнения за предубеденост, заинтересованост и липса на обективност.

Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова, която е бивш председател на УС на ССБ, към момента член на тази съсловна организация. Изтъква се, че в публично изразена позиция на ССБ (Декларация от 05.10.2025 г.) е отправен призив за принудително отстраняване на и.ф. главен прокурор от заеманата длъжност, а в множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор.

Съгласно практиката на ЕСПЧ безпристрастността на съда трябва да се преценява както от субективна страна (по отношение на личното поведение на даден съдия), така и от обективна страна като наличие на доказуеми факти и на гаранции за независимост и непредубеденост, за да се избегне всякакво съмнение за предубеденост на един съдия, се подчертава в искането за отвод на съдия Мирослава Тодорова и възлагането на производството по чл. 411, ал.2 от НПК на друг съдия.


Още по темата: общо новини по темата: 36
30.09.2025 Съдът оправда изцяло Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото
25.09.2025 Много тежки дни предстоят за българския европрокурор Теодора Георгиева
24.06.2025 Търсят Пепи Еврото в Солун
23.06.2025 Свидетел: Пепи Еврото живее в Солун необезпокоявано
18.06.2025 Иван Гешев и Теодора Георгиева са били сред най-честите посетители на "Осемте джуджета"?
04.04.2025 Прокуратурата прекрати едно от делата срещу Пепи Еврото
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Румен Радев наложи вето на измененията в Закона за ДАНС
15:56 / 14.10.2025
Полицаи сложиха белезници на колеги от МВР
15:14 / 14.10.2025
Мъжът на Златка Райкова е задържан за "черно тото", брат му също ...
15:30 / 14.10.2025
Откриха кокаин в полицейското управление в Благоевград след сигна...
15:00 / 14.10.2025
Здравният министър: Няма да вдигаме здравните осигуровки и таксат...
13:34 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Икономическа зона "Тракия"
Специализирани полицейски операции в страната
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: