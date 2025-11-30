ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Само за 6 месеца: Над 4.3 млрд. евро стокообмен между България и съседи
В петък той присъства на прием по случай националния празник на северната ни съседка – 1 декември, в Hyatt Regency Hotel Sofia. По традиция приемът бе даден от извънредния и пълномощен посланик на Румъния в страната Н. Пр. Бръндуша Предеску. Драганов отбеляза, че ръстът на стокообмена е в размер на 6.6%, като износът ни е около 2.3 млрд. евро, а вносът – близо 2 млрд. евро. По негови думи ключова роля за развитието на бизнеса и инвестициите имат пълноправното приемане на двете държави в Шенген и по суша от 1 януари тази година и развитието на инфраструктурата.
Областният управител подчерта, че именно през Дунав мост при Русе преминава по-голямата част от лекия и тежкотоварния трафик и поради лошото състояние на съоръжението е било необходимо започване на ремонта на моста миналото лято, като към момента той върви по график и се очаква да приключи до средата на следващата година. По данни на БНБ, сумарните преки чуждестранни инвестиции от Румъния в България към края на първото полугодие на 2025 г. възлизат на 398,7 млн. евро.
Русенският регион дава отлични възможности за развитие на двустранните бизнес отношения, както и на множество културни проекти, коментира Драганов и посочи ключовата роля в това направление както на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, така и на почетния консул на Румъния в Русе адвокат Виктор Гугушев. На събитието бяха представени висок клас румънски брандове от автомобилната, хранителната и алкохолна индустрия. Имаше и видеопрезентации на картини от известни румънски художници, предоставени от новия музей на имерсивното изкуство MINA, който се намира в Сердика Център. Румънците празнуват националния си празник на 1 декември, защото това е датата, на която през 1918 г. Трансилвания се отделя от Австро-Унгария и се обединява с Румъния. Създава се единна държава. Утре Драганов и заместникът му Георги Георгиев ще присъстват на официална церемония в Гюргево
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Делян Добрев: Ако Борисов подаде оставка, няма да имаме бюджет
19:25 / 30.11.2025
Александър Йорданов: Всеки, който е против бюджета на правителств...
19:27 / 30.11.2025
Атанас Пеканов: Вярвам, че всичко това е за добро
19:26 / 30.11.2025
Асен Василев: Хората много ясно заявиха, че не искат да плащат по...
19:26 / 30.11.2025
Свидетелката срещу Благомир Коцев: Събраните пари за гаранцията с...
17:59 / 30.11.2025
Бащата на Сияна: Благодаря на Караджов и Терзиев!
18:25 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS