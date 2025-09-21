ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Само за 3 месеца преди 64 години е построена първата панелка в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:51Коментари (0)558
©
Първият панелен блок в България е построен за по-малко от три месеца през 1961 година в София. Намира се на адрес в ж.к. Илинден, ул. "Найчо Цанов“ 66.

Това е първият опит за масово панелно строителство в страната, създадено с цел бързо и икономично решаване на жилищния дефицит.

Сградата е изградена от предефабрикувани бетонни панели, което позволява много по-бързо издигане в сравнение с традиционното тухлено строителство. Първоначално блокът е бил предназначен за семейства на работници и служители в столицата, но неговото значение е по-широко – той поставя основата на масовото строителство на панелни жилища през 60-те и 70-те години. Така се появяват квартали като Люлин, Младост в София, както и Тракия в Пловдив, които днес са неразделна част от облика на двата най-големи града в България.

С времето панелните блокове се утвърждават като символ на социалистическата архитектура, но и като здрави и надеждни конструкции. Експерти и жители са единодушни – при добра поддръжка тези сгради могат да издържат стотици години, далеч повече от много тухлени постройки, особено старите с гредоред. С модерна топлоизолация външният им вид може лесно да се обнови и да придобие съвременен облик.

Много граждани посочват, че панелните блокове са значително по-издръжливи от сегашното ново строителство. Често новите сгради страдат от пукнатини още в първата година и реалната им жилищна площ е значително по-малка от обявената на чертежите. Историческите панелни блокове пък са преживели земетресения като това в Перник и са доказали устойчивостта си дори при тежки ситуации, включително военни обстрели. Това се дължи на качествения бетон и стомана, използвани при строежа.

Технологията на панелното строителство, базирана на клетъчна конструкция и железобетонни панели с висококачествена арматура, ги прави теоретично най-устойчивите сгради при земетресения. Единствено некачествените заварки могат да представляват проблем, но в оригиналните блокове това е рядкост.

Много граждани смятат, че тези сгради не само са безопасни и здрави, но и имат реални жилищни площи, за разлика от част от новите апартаменти, където квадратурата често е завишена. Според тях панелните блокове ще надживеят “новото строителство" с десетилетия.

Първият панелен блок в България не е просто архитектурен експеримент – той е символ на здравина, функционалност и градска история, който и днес получава признание от граждани и експерти.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Въпреки новите решения, пазете хартиената си трудова книжка до пе...
09:24 / 21.09.2025
Тротинеткаджия: Не знаех, че има такава глоба
08:19 / 21.09.2025
Зъболекарка: Мъжете са изключително страхливи! Добре, че не ражда...
08:16 / 21.09.2025
Какво не бива да правим на 21 септември?
08:50 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица
09:12 / 21.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за т...
22:17 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
20:28 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лоша инфраструктура в София
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: