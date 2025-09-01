ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сафрид има само на две места по Южното Черноморие
Вече поставят и есенните даляни. до ден - два ще са готови съоръженията на "Кору чешма" - срещу къмпинг "Златна рибка", и в Райския залив.
Далянът на "Кору чешма" обикновено е барометър за паламуда, там се лови най - много паламуд през есента.
Далянът е неподвижно морско риболовно съоръжение. Състои се от мрежи, разположени вертикално във водата. Чрез него се лови риба от движещите се край брега рибни пасажи - предимно цаца (копърка, трицона), сафрид или хамсия, обясняват морските вълци.
До втората половина на XX век даляните са ловели също скумрия и паламуд, но днес тези риби са рядкост в мрежите.
Носещата конструкция е изградена от колове, закрепени за морското дъно и свързани с тел в горния край. На тях се закрепят мрежите - права преградна мрежа, която отклонява пасажа, и затворена, в която се събира рибата.
