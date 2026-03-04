Деница Сачева в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
По думите й ситуацията в Близкия изток е такава, че изисква сътрудничество между отделните институции.
"До този момент всичко, което демонстрира служебното правителство не ни дава възможност да се чувстваме спокойни, ако всички решения се взимат еднолично от Андрей Гюров", добави още Сачева.
Според Сачева е крайно време президентът Илияна Йотова да вземе отношение и да свика Консултативен съвет за национална сигурност, на който да бъдат поканени парламентарните групи.
"Служебното правителство до този момент демонстрира, че е за служебно ползване от ПП - ДБ и от Румен Радев", каза тя.
Сачева обясни още, че единственият министър, към когото ПГ на ГЕРБ изразява подкрепа, е министърът на отбраната Атанас Запрянов.
"Да, ние сме дали нашата подкрепа за Запрянов, но това не е фактор за позицията ни спрямо правителството, защото то си има премиер, а той в момента действа еднолично", каза още тя.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.