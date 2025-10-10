ЗАРЕЖДАНЕ...
|СЕМ с официална позиция за законопроекта на ИТН
Toва се казва в позиция на СЕМ по отношение на предложението на парламентарната група на ИТН.
Публично оповестените предложения за промени в Наказателния кодекс следва да бъдат в съответствие с влезлия в сила Европейски акт за свободата на медиите, който предвижда засилени гаранции за защита на журналистите и свободата на словото, се казва още в позицията.
"Медийният регулатор изразява готовност да предоставя експертно си становище по бъдещи текстове, които пряко засягат медийната среда. Правото на лична неприкосновеност и свободата на словото трябва да бъдат в баланс, който не накърнява обществения интерес. Съветът за електронни медии е убеден, че всякакви законодателни промени не следва да възпрепятстват пълноценната журналистическа работа".
