|С кози крак е била убита полицейската съпруга, мишената на убиеца обаче бил друг човек
Полицаят Здравко Грозев многократно е настоявал дъщеря му, която е студентка, незабавно да прекрати връзката си с момчето.
"Това не е читав човек. Разделяйте се", казвал Здравко на дъщеря си.
Връзката на младите хора наскоро е била прекратена от момичето. Младежът, който е колкото нея - на около 22-23 години я заплашвал, че ако не се върне при него, ще сложи труп в леглото ѝ, след това казвал, че ще отиде доброволец в Украйна.
В първомайския квартал "Дебър" има камери, които са засекли убиеца. На тях се вижда как маскиран мъж се движи по улицата.
Той е прескочил оградата на къщата, защото е установено, че по нея има размесени керемиди. След това вероятно с кози крак се е опитал да разбие входната врата на къщата.
От шума Димитрина се е събудила, отворила е вратата и е била наръгана в областта на шията и е засегнал сънната артерия, вероятно със същия този кози крак, а не с нож. Починала е от остра кръвозагуба.
В 2 часа през нощта в банята я е намерил синът ѝ, който е все още е ученик, и се прибирал. В къщата имало кървави следи.
Съпругът полицай е споделил, че вероятно младежът е отишъл да убие него, а не съпругата му. Той обаче същата нощ е бил дежурен в местното районно управление.
Разследващите са взели дъщерята на семейството от София и са ѝ показали записите от камерите. Тя е разпознала бившия си приятел по телосложението и походката.
В първомайския квартал "Дебър" хората продължават да са в шок. Смятат, че убиецът е психопат, а жените са толкова притеснени, че откакто е станало убийството, палят осветлението в дворовете си.
По непотвърдена информация ще бъде направена психиатрична експертиза на убиеца, за да се види адекватен ли е той. Според експерти престъплението е извършено с жестокост и безпардонност и е било планирано и обмислено.
Задържаният бе арестуван в общежитието си в София, където живее. Той също е студент, бил мрачен, проблемен човек, като цяло негативен.
