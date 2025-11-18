ЗАРЕЖДАНЕ...
|С колко са се повишили цените на горивата при съседите?
Гърция
Според експерти в бранша Гърция има едни от най-високите акцизи на горивата в Европейския съюз.
С точно 10 цента е разликата между цените на бензина и дизела между големите вериги бензиностанции и по-малките местни гръцки бензиностанции, показва проверка на bTV.
Цената на бензина е 1,69 евро, тази на дизела е 1,49 евро, а на газта е 1,13 евро - с 5 цента по-малко, отколкото на големите вериги.
Местните жители разказват, че тази година големи скокове в цените не е имало.
Румъния
В Румъния цените за месец са се повишили почти колкото у нас - дизелът с около 11 стотинки, бензинът с около 4, а газта с близо 3.
Сърбия
Заради американските санкции срещу "Лукойл“ Сърбия е на прага на криза с горивата.
Ако следващите дни поради американските санкции рафинерията в Панчево спре работа, гражданите се страхуват от рязък скок на цените и повтаряне на сценария от 90-те, когато петролът се купуваше на улицата, а контрабандата през границите беше ежедневие.
И преди въвеждането на американските санкции потребителите в Сърбия плащаха една от най-високите цени за петрол. Така и в този момент за 1 литър дизел струва 1,72 евро.
Република Северна Македония
В Северна Македония промяна в цените на бензина и газта почти няма. Само дизелът е поскъпнал с 6 стотинки.
За разлика от много държави в Северна Македония цените на горивата са регулирани. Регулаторната комисия по енергетика определя максималните цени на всеки няколко дни.
Това означава цената на бензина А95 е 1,21 евро. Дизелът е 1,70 евро, а мазутът 59 цента за килограм на всяка бензиностанция в страната. Без възможността за конкуренция и по-ниски цени.
В Северна Македония цените на горивата се променят два пъти седмично.
Турция
С 16 стотинки за месец се е увеличила цената на литър дизел в Турция. Бензинът е поскъпнал с 6 стотинки. Въпреки това остават по-ниски, отколкото у нас.
