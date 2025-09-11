ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
С бюджет под 250-300 лв. трудно може да се подготви ученик за първия учебен ден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:46Коментари (0)195
©
Родители пресмятат, че подготовката за първия учебен ден е от 250 до 1000 лв. 

"Сега е най-трепетно за първокласниците. За тях са тетрадките с тесни и широки редове. Тази година цените на всички помагала са запазени от миналата година. Опитваме се по всякакъв начин да спомогнем родителите, чийто бюджет трябва да се разпредели между много звена", каза представителят на борса за канцеларски материали Станислава Георгиева.

По думите на заместник-председателя на Българската ритейл асоциация - Аксения Баева, облеклото и обувките излизат скъпо на родителите.

"Това определя и къде отива големият обем в търсенето - в дрехи, обувки и раници. Търсят се по-бюджетните варианти, пакетните оферти - комплект от обувка и раница или анцуг и раница. Всички големи магазини правят това, защото това пести бюджет на родителя", посочи тя пред Bulgaria ON AIR.

Мода винаги има

"Черното никога не излиза от мода, практичното никога не излиза от мода", изтъкна още Баева.

За по-малките ученици изискванията за раници са по-големи, допълни от своя страна Георгиева.

"Искат раници с анатомичен гръб, с омекотени презрамки, здраво дъно, с повече прегради. Определено търсят комплекти във вид на картинка, дизайн, които да се съчетават. Прилична раница между 80-100 лв. може да влезе в бюджета. Има и за 150-200 лв.", уточни представителят на борса за канцеларски материали.

Според Баева марките никога няма да спрат да бъдат интересни, особено на подрастващите.

"Униформите са хубаво нещо, особено когато ги свързваме с имиджа на училището. Въвеждането на униформа не сочи към намаляване на семейния бюджет", коментира зам.-председателят на Българската ритейл асоциация.

Децата имат определяща роля при избирането на материалите

"Родителите винаги искат децата да бъдат щастливи. Списъкът е водещ, но винаги има и отклонения. Рядко родителите пазаруват сами. Децата трябва да участват в избора на нещо, което ще ползват", подчерта Георгиева.

Визуално с бюджет под 250-300 лв. трудно може да се подготви ученикът за първия учебен ден, на мнение е Баева: "За спортен екип, раница, маратонки. Същинското пазаруване започва около 15 септември".


Още по темата: общо новини по темата: 731
11.09.2025 Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20
дни
11.09.2025 Вълчев по повод темата за еврото: Учебниците ще се променят, но няма да се печатат предварително
10.09.2025 Пловдивски ученици със специален, благороден жест на 15 септември
08.09.2025 В много училища и детски градини продължават да изискват хартиени бележки за началото на учебната година
08.09.2025 Ремонтите в пловдивските училища приключват с рекордни темпове
08.09.2025 Пловдивско училище ще посрещне своите ученици с нова придобивка
предишна страница [ 1/122 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама ...
10:40 / 11.09.2025
Полина Тоскова: Опитът от Хърватия, която въведе еврото през 2023...
10:11 / 11.09.2025
Прогноза: Българските заплати ще нараснат до 3300 евро след присъ...
10:45 / 11.09.2025
Американското посолство в България обяви голяма промяна с кандида...
09:47 / 11.09.2025
Родители: Бият и унижават децата ни
09:48 / 11.09.2025
Цената на краве сиренето и на прясното мляко в България е по-висо...
09:12 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
Откриват нови детски градини в Пловдив
Детско-юношески футбол
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: