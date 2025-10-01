ИЗПРАТИ НОВИНА
С близо 10 хил. души е намаляло населението на България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:36
© Plovdiv24.bg
През 2024 г. населението на България е 6 437 360 души. Наблюдава се спад в сравнение с 2023 г. , когато населението на страната намалява с 8 121 души, или с 0.13%, сочат данни от Националния статистически институт.

По-висок остава дялът на жените. Мъжете са 3 095 140 (48.1%), а жените - 3 342 220 (51.9%).

През изминалата година живородените деца в страната са 53 428. А лицата до 15-годишна възраст са 901 843, или 14.0% от общия брой на населението.

Броят на умрелите души у нас през 2024 г. е 100 736.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2024 г. е 3 765 хил. души, или 58.5%, като преобладава дялът на мъжете. 

В градовете живеят 4 744 111 души, или 73.7% от населението, а в селата - 1 693 249 души (26.3%).

Най-малка по население е област Видин с 70 542 души, а най-голяма е област София (столица) - с 1 295 931 души


От много хубав живот.След 20г. ще останат само мангалите и пенсионерите и тогава ще ми е много интересно кой ще плаща малките заплатки на депутати, кметчета, полицаи и прочее.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

