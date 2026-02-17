ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Рядко явление посред зима
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:05Коментари (0)702
©
Градушката, която вчера се изсипа в някои квартали на София, е била с размер пет милиметра. Това казаха за bTV от Националния институт по метеорология и хидрология.

Такова явление - град посред зима - е сравнително рядко, но има своето научно обяснение.

Главен "виновник" за февруарската градушка е студеният фронт. Неделята започна като топъл ден, но по обяд и след обяд в София задуха силен студен вятър, част от средиземноморски цикон.

"И по студения фронт, свързан с този циклон се разви мезомащабна конвективна система над по-голямата част от западна България и в югозападната част от страната имаше гръмотевични бури, дребна градушка и суграшица", коментира гл. ас. д-р Анастасия Стойчева, синоптик в НИМХ. 

"Развиването на въпросната конвективна система означава, че е имало топъл въздух, който се е издигал нагоре. И наистина, сутринта в неделя беше топло, топлият въздух се издигна нагоре и там се срещна със студения вятър от средиземноморския циклон. И заваля град.

По принцип във всеки конвективен облак има и водни капки, и ледени кристали и градови зърна с различни размери, в този случай, вчера, в района на София, градушката беше с размер пет милиметра", казва още д-р Стойчева. 

Щети нямаше и явлението по-скоро е любопитен пример, че гръмотевици и градушка има и през зимата.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношени...
21:12 / 17.02.2026
Без тежкотоварни автомобили през Рожен и Превала
20:02 / 17.02.2026
Ето кои са обсъжданите имена за министри в служебния кабинет
19:23 / 17.02.2026
Обстановката в България се влошава
18:56 / 17.02.2026
По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан"!
17:33 / 17.02.2026
Силен сняг заваля в Родопите
16:14 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
11:07 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: