ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Рядко явление посред зима
Такова явление - град посред зима - е сравнително рядко, но има своето научно обяснение.
Главен "виновник" за февруарската градушка е студеният фронт. Неделята започна като топъл ден, но по обяд и след обяд в София задуха силен студен вятър, част от средиземноморски цикон.
"И по студения фронт, свързан с този циклон се разви мезомащабна конвективна система над по-голямата част от западна България и в югозападната част от страната имаше гръмотевични бури, дребна градушка и суграшица", коментира гл. ас. д-р Анастасия Стойчева, синоптик в НИМХ.
"Развиването на въпросната конвективна система означава, че е имало топъл въздух, който се е издигал нагоре. И наистина, сутринта в неделя беше топло, топлият въздух се издигна нагоре и там се срещна със студения вятър от средиземноморския циклон. И заваля град.
По принцип във всеки конвективен облак има и водни капки, и ледени кристали и градови зърна с различни размери, в този случай, вчера, в района на София, градушката беше с размер пет милиметра", казва още д-р Стойчева.
Щети нямаше и явлението по-скоро е любопитен пример, че гръмотевици и градушка има и през зимата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношени...
21:12 / 17.02.2026
Без тежкотоварни автомобили през Рожен и Превала
20:02 / 17.02.2026
Ето кои са обсъжданите имена за министри в служебния кабинет
19:23 / 17.02.2026
Обстановката в България се влошава
18:56 / 17.02.2026
По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан"!
17:33 / 17.02.2026
Силен сняг заваля в Родопите
16:14 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS