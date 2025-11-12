ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ръст във винопроизводството през 2025 година
Автор: Велизара Ангелова 13:38Коментари (0)71
© iStock
Първоначалната прогноза за 2025 г. е между 228 и 235 милиона хектолитра, със средна оценка от 232 милиона хектолитра. Това е 3% увеличение спрямо исторически ниската реколта през 2024 г., но все пак е със 7% под 5-годишната средна стойност. Данните съобщиха от Международната организация за лозята и виното (OIV).

В Европейския съюз (ЕС) производството на вино през 2025 г. се оценява предварително на около 140 милиона хектолитра, което представлява умерено увеличение от 2,1 милиона хектолитра (+2%) в сравнение с 2024 г. Въпреки това възстановяване, производството остава с 8% под средното за пет години. Ако прогнозата бъде потвърдена, 2025 г. ще отбележи второто най-ниско ниво на производство на вино в ЕС, регистрирано от началото на 21-ви век. ​​

ЕС продължава да произвежда 60% от световното производство на вино, дял, съответстващ на средната стойност за последното десетилетие.

Сезон 2025 г. подчертава постоянната климатична нестабилност, засягаща европейските лозя. Производителите отново се сблъскаха с контрастни метеорологични условия, вариращи от суша и горещини до прекомерни валежи и локализирани бури, което доведе до неравномерни добиви и постоянен натиск върху здравето на лозите. Въпреки че степента на загубите варира в зависимост от региона, общите условия подчертават нарастващото влияние на екстремните метеорологични събития върху производството на вино в ЕС и нарастващата годишна променливост в нивата на производство на страните.

Италия остава най-големият производител на вино в света през 2025 г. (47,3 милиона хектолитра), на второ място е Франция (35,9 милиона хектолитра), следва Испания (29,4 милиона хектолитра). САЩ са четвърти, докато Австралия се възстановява от по-малката реколта през 2024 г., за да си върне мястото като пети производител в света през 2025 г., пред шестата Аржентина, която е най-големият производител в Южна Америка.

Въпреки регионалните контрасти, световният пазар на вино вероятно ще остане като цяло балансиран, тъй като ограниченият растеж на производството ще помогне за стабилизиране на запасите в контекста на намаляващо търсене и продължаваща търговска несигурност.

Тези първи оценки са представени в нов доклад, достъпен на уебсайта на OIV (World Wine Production Outlook), и ще бъдат актуализирани съгласно последните консолидирани данни за 2025 г. Окончателните данни за световното производство на вино през 2025 г. ще бъдат обявени от OIV през второто тримесечие на 2026 г. и публикувани в годишния доклад на OIV: "Състояние на световния лозаро-винарски сектор“.

Международна организация по лозата и виното (OIV) е научно-техническа междуправителствена организация и световният еталон за лозаро-винарския сектор. OIV понастоящем има 51 държави членки, страни, произвеждащи и консумиращи грозде и вино, които представляват 90% от световната площ на лозята, 88% от световното производство на вино и 75% от световното потребление на вино.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Михаил Заимов: Разбрах, че съм болен от най-смъртоносния рак на р...
12:17 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им...
11:41 / 12.11.2025
Синдикати алармират: Фирмите ще трябва да вдигнат цените
13:11 / 12.11.2025
Клиентите на една от най-големите банки в България трябва да са о...
11:14 / 12.11.2025
НСО официално: Всички шофьори са длъжни да ни правят път!
10:49 / 12.11.2025
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал...
10:46 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: