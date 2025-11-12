ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ръст във винопроизводството през 2025 година
В Европейския съюз (ЕС) производството на вино през 2025 г. се оценява предварително на около 140 милиона хектолитра, което представлява умерено увеличение от 2,1 милиона хектолитра (+2%) в сравнение с 2024 г. Въпреки това възстановяване, производството остава с 8% под средното за пет години. Ако прогнозата бъде потвърдена, 2025 г. ще отбележи второто най-ниско ниво на производство на вино в ЕС, регистрирано от началото на 21-ви век.
ЕС продължава да произвежда 60% от световното производство на вино, дял, съответстващ на средната стойност за последното десетилетие.
Сезон 2025 г. подчертава постоянната климатична нестабилност, засягаща европейските лозя. Производителите отново се сблъскаха с контрастни метеорологични условия, вариращи от суша и горещини до прекомерни валежи и локализирани бури, което доведе до неравномерни добиви и постоянен натиск върху здравето на лозите. Въпреки че степента на загубите варира в зависимост от региона, общите условия подчертават нарастващото влияние на екстремните метеорологични събития върху производството на вино в ЕС и нарастващата годишна променливост в нивата на производство на страните.
Италия остава най-големият производител на вино в света през 2025 г. (47,3 милиона хектолитра), на второ място е Франция (35,9 милиона хектолитра), следва Испания (29,4 милиона хектолитра). САЩ са четвърти, докато Австралия се възстановява от по-малката реколта през 2024 г., за да си върне мястото като пети производител в света през 2025 г., пред шестата Аржентина, която е най-големият производител в Южна Америка.
Въпреки регионалните контрасти, световният пазар на вино вероятно ще остане като цяло балансиран, тъй като ограниченият растеж на производството ще помогне за стабилизиране на запасите в контекста на намаляващо търсене и продължаваща търговска несигурност.
Тези първи оценки са представени в нов доклад, достъпен на уебсайта на OIV (World Wine Production Outlook), и ще бъдат актуализирани съгласно последните консолидирани данни за 2025 г. Окончателните данни за световното производство на вино през 2025 г. ще бъдат обявени от OIV през второто тримесечие на 2026 г. и публикувани в годишния доклад на OIV: "Състояние на световния лозаро-винарски сектор“.
Международна организация по лозата и виното (OIV) е научно-техническа междуправителствена организация и световният еталон за лозаро-винарския сектор. OIV понастоящем има 51 държави членки, страни, произвеждащи и консумиращи грозде и вино, които представляват 90% от световната площ на лозята, 88% от световното производство на вино и 75% от световното потребление на вино.
