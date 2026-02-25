ЗАРЕЖДАНЕ...
|Руски граждани продължават да разпродават имотите си в България
В същото време общият обем на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната достига 3,261 млрд. евро по предварителни данни. Това представлява увеличение със 405 млн. евро или 14% спрямо предходната година и се равнява на 2,8% от БВП на страната.
Данните показват, че двигателят на ръста не са нови стратегически вложения, а реинвестираната печалба. Чуждестранните компании са върнали обратно в българските си дружества 3,694 млрд. евро от реализираните печалби при 2,744 млрд. евро година по-рано. Вместо средствата да бъдат изтеглени или разпределени към акционерите, те остават в страната и финансират текуща дейност, разширяване и нови проекти.
В същото време част от натрупаните през предходни години вътрешногрупови заеми са били възстановени. Български дъщерни дружества са върнали на компаниите майки 552 млн. евро, което статистически свива обема на преките чуждестранни инвестиции за периода. Тези плащания обаче не представляват нов отлив, а обслужване на поети по-рано задължения.
Вложенията под формата на дялов капитал остават сравнително ограничени. През 2025 г. те възлизат на 119,7 млн. евро, което е с 53 млн. евро повече спрямо предходната година. Този тип инвестиции обаче традиционно се разглеждат като индикатор за дългосрочно присъствие и поемане на риск от страна на инвеститорите.
По държави най-големи нетни потоци са отчетени от Нидерландия - 635,9 млн. евро, Гърция - 476,9 млн. евро и Италия -315,5 млн. евро. Нидерландия запазва водещата си позиция, тъй като множество международни компании избират страната за регистрация заради благоприятния данъчен режим.
Отливи са регистрирани към Малта в размер на 258 млн. евро и към САЩ - 216,5 млн. евро. Така картината за 2025 г. остава двупосочна - засилена вътрешна реинвестиция и едновременно преструктуриране на капитали в отделни сектори и държави.
