ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Руски граждани продължават да разпродават имотите си в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:22Коментари (0)505
©
Руски граждани продължават да се освобождават от недвижимите си имоти в България. Според данни на БНБ през миналата година те са реализирали продажби за 21,1 млн. евро. Това е довело до отрицателен нетен поток от вложения на чуждестранни лица в недвижими имоти в размер на 19,7 млн. евро за 2025 г.

В същото време общият обем на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната достига 3,261 млрд. евро по предварителни данни. Това представлява увеличение със 405 млн. евро или 14% спрямо предходната година и се равнява на 2,8% от БВП на страната.

Данните показват, че двигателят на ръста не са нови стратегически вложения, а реинвестираната печалба. Чуждестранните компании са върнали обратно в българските си дружества 3,694 млрд. евро от реализираните печалби при 2,744 млрд. евро година по-рано. Вместо средствата да бъдат изтеглени или разпределени към акционерите, те остават в страната и финансират текуща дейност, разширяване и нови проекти.

В същото време част от натрупаните през предходни години вътрешногрупови заеми са били възстановени. Български дъщерни дружества са върнали на компаниите майки 552 млн. евро, което статистически свива обема на преките чуждестранни инвестиции за периода. Тези плащания обаче не представляват нов отлив, а обслужване на поети по-рано задължения.

Вложенията под формата на дялов капитал остават сравнително ограничени. През 2025 г. те възлизат на 119,7 млн. евро, което е с 53 млн. евро повече спрямо предходната година. Този тип инвестиции обаче традиционно се разглеждат като индикатор за дългосрочно присъствие и поемане на риск от страна на инвеститорите.

По държави най-големи нетни потоци са отчетени от Нидерландия - 635,9 млн. евро, Гърция - 476,9 млн. евро и Италия -315,5 млн. евро. Нидерландия запазва водещата си позиция, тъй като множество международни компании избират страната за регистрация заради благоприятния данъчен режим.

Отливи са регистрирани към Малта в размер на 258 млн. евро и към САЩ - 216,5 млн. евро. Така картината за 2025 г. остава двупосочна - засилена вътрешна реинвестиция и едновременно преструктуриране на капитали в отделни сектори и държави.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Крум Зарков изключи осемте депутати от листите на БСП
13:08 / 25.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да ре...
12:32 / 25.02.2026
Прокуратурата: Не е упражнен натиск върху вътрешния министър
12:35 / 25.02.2026
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега з...
12:29 / 25.02.2026
Депутатите преодоляха ветото на президента
12:35 / 25.02.2026
Тежка катастрофа на АМ "Тракия"
12:37 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Голяма ВиК авария в Асеновград
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: