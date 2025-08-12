ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румънски туристи масово нарушават закона по морето
Проверките на 6 и 7 август бяха извършени от български и румънски контролни органи за противодействие на нарушенията, които водят до щети върху околната среда. Санкциите са за неправилно паркирани автомобили и каравани в нарушение на българското законодателство.
Над 90 на сто от нарушителите са основно румънски туристи. Най-често посочваната от тях причина е липсата на информация, непознаване на закона и българския език, съобщи инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район“ (БДЧР) – Варна. Информационните табели, поставени от МОСВ, често биват премахвани, с което също се възпрепятства предупреждението към туристите.
Унищожаването на пясъчните дюни в защитените зони е престъпление според българското законодателство и може да се наказва с лишаване от свобода до 3 години. До момента няма наложени ефективни присъди, но глобите достигат 2500 лева.
Съвместните проверки се проведоха съвместно на БДЧР и РИОСВ - Варна, служители на МОСВ, представители на Главна дирекция "Национална полиция“, отдел "Икономическа полиция“, сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация – Добрич и Община Шабла. Служители на басейновата дирекция инспектираха и питейни заведения в близост до плажната ивица за нерегламентирано водовземане и заустване на отпадъчни води в Черно море.
Проверките ще продължат до края на летния сезон, а от следващата година ще бъдат в периода 1 май - 30 септември.
