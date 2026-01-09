ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Руменова: Посочването на старата цена в евро при намаления заблуждава потребителите и нарушава закона
Тя разказа, че има недобросъвестни търговци, които при намаления посочват в евро цената, от която се изчислява отстъпката. “Това е неправомерно, тъй като Законът за защита на потребителите ясно казва, че “предишната цена" е най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е предлагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената. А през въпросните 30 дни, предвид че еврото е официална валута у нас само от 9 дни, тази цена е била валидна за заплащане единствено в левове, респективно – потребителите са следили нея при евентуален мониторинг с цел извършване на по-изгодни за тях сделки в следващ период.
Именно затова, поставянето на старата цена превалутирана в евро може да заблуди потребителя при проследяването на динамиката на цените на стоките и услугите, които го интересуват", разясни Руменова. И подчерта, че правилното обозначаване на цените при намаления през януари тази година е старата цена да бъде посочвана в левове, новата – в двете валути, независимо от последователността на изписването им.
Според нея, с кампании за намаления, каквито вдействителност няма, могат да бъдат объркани практиките от началото на тази година на все повече електронни магазини да поставят на първо място цената в евро. “Това не е нарушение, но в случай че потребител е следил при даден търговец колко струва конкретен артикул в последните дни на миналата година и сега цената е първо в евро, може да се заблуди, че е наполовина. Ако пък е двойно увеличена и числото е запазено същото, но вече в евро, каквито сигнали има, може изобщо да не разбере за промяната. А това вече е предпоставка за проверка от контролните органи за евентуално икономически необосновано повишаване на цените", даде примери Руменова.
За да има яснота и да не стават обърквания, експертът припомни, че при кампании за намаления през целия период на двойното обозначаване на цените (до 8 август тази година) трябва да са изписани три стойности. Едната е старата цена, а другите две са намалената в двете валути - левове и евро. Недопустимо е да има само две стойности, които и да са те. Затова трябва внимателно да се гледа коя цена в коя валута е.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1719
|предишна страница [ 1/287 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Имунизацията срещу варицела става задължителна, ето откога
10:21 / 09.01.2026
Стефан Бакалов: Трафикантите чакат голям празник, за да прекарат ...
10:21 / 09.01.2026
Икономист: Таксите за преброяване на дребни стотинки са абсурд
09:51 / 09.01.2026
АПИ: Трасетата основно се третират срещу заледяване, шофирайте вн...
09:59 / 09.01.2026
Вълчев: Промените, които бяха предложени, рано или късно трябва д...
10:00 / 09.01.2026
Лекари от Индия, Судан, Сомалия, и Ирак спасяват отделенията в бо...
09:16 / 09.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS