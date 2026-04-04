Начинът, по който се управлява България през последните 15 години, ни докара до първото място по корупция и до последното място във всички европейски класации по стандарт и качество на живот. Вчера, най-сетне, излязоха с тяхната програма, която се оказа по-скоро презентация без никаква стратегия за енергетиката. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев на среща с граждани в Стара Загора и припомни, че темите "корупция" и "енергетика" често се пресичат.

"Не може 68 декара в Козлодуй, предназначени за новите блокове — един да ги оценява на 3000 лв. за декара, а след това да водят друг оценител, който да оцени земята 1000 пъти по-високо. Така искаха държавата да плати 200 млн. лв. за 68 декара. Къде го има това нещо?", запита президентът (2017 - 2026) Радев.

Той подчерта, че в програмата на коалицията по отношение на енергетиката има конкретни насоки за действие, които отчитат обективната реалност – неустойчива работа на АЕЦ "Козлодуй", повреди в ПАВЕЦ "Чаира", ВЕИ мощности, които нямат надеждна и евтина система за съхраняване на енергията.

"Ясно е накъде ще се върви – осигуряване на националната сигурност, чрез максимално възможна автономна енергийна система. А единствената автономна енергийна система при нас са въглищата — това, което имаме в Стара Загора", отбеляза Румен Радев. Той припомни, че последната енергийна стратегия на България е изтекла през 2019 г. и единственият опит за създаването на нова такава беше на служебния кабинет на Гълъб Донев през 2023 г.

Разбира се, че ще работим за нови и зелени технологии в енергетиката, но не трябва да се губи автономията, която осигуряват въглищата. Особено в случай на криза, подчерта още той. "Въглищата са наши, мощностите са наши, хората са наши, технологиите са наши. Виждаме и как държави като Германия и Полша започват вече да вземат завоя поради безизходицата в кризата", заяви Радев и отбеляза, че "Прогресивна България" смята да се продължи именно по пътя на реализма.

Лидерът на "Прогресивна България" заяви също така, че българското здравеопазване залага твърде много на хоспитализациите, а това е неефективен модел, с който често се злоупотребява чрез фиктивни приеми в болниците.

"Да намалим категорично доплащането от джоба за здраве, да въведем централизирани доставки за скъпо струващи медикаменти и изделия, защото там изтичат огромни пари и трябва това кранче най-сетне да го затворим", подчерта Румен Радев.

Той открои и необходимостта от добре работеща система за спешна медицинска помощ по въздуха, особено на фона на високата смъртност, причинена от инфаркти и инсулти и за оказване на помощ в отдалечените и труднодостъпни райони на страната. Лидерът на "Прогресивна България“ припомни борбата на президентската институция, която изработи проекта за създаване на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS), за внасянето му в Плана за възстановяване и устойчивост, как този проект беше отхвърлен от правителството на Борисов, но благодарение на служебния кабинет през 2021 г. получи одобрение от страна на ЕС.

В Казанлък Румен Радев подчерта, че България е признат световен производител на висококачествено въоръжение и отбранителни продукти, и модернизацията на Българската армия не трябва да пропуска родната отбранителна индустрия в този процес.

"Модернизацията на българските въоръжени сили трябва първо да търси нашия производител и държавата да го подпомогне в научно-техническо отношение и с производството на квалифицирани кадри. Да направим всичко възможно отбранителната ни индустрия да стане част от големите европейски отбранителни проекти, за което имаме доказан потенциал, да помагаме тя да излиза на нови пазари“, заяви още лидерът на "Прогресивна България“ Румен Радев.