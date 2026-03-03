Румен Радев, предаде ФОКУС.
"Тръгваме на поход за бъдещето на България. Ние ще спечелим тези избори със съзнание, че ще установим управление с ясни правила, еднакви за всички, което да защити публичните финанси и бизнеса от олигархията, да установи среда, в която да отбележим наистина устойчив, висок икономически растеж и да дадем гаранция за всеки българин – за сигурност, за достойни доходи и за европейска българщина. Всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще ни води до добре познатия блокаж през последните пет години. “, каза Радев.
По думите му в момента се работи по изготвяне на листите с кандидати за народни представители от коалицията и те ще бъдат обявени в законния срок. Той благодари на коалиционните си партньори. "Това е важна мисия с две важни цели – да демонтираме олигархичния модел, да укрепим държавността и да отворим пред България пътя за развитие като нормална, прогресираща европейска държава. В момента има натиск върху всички, които са част от новата коалиция, което се усеща. Но, както казах, тази мисия изисква смелост, защото няма да бъде лесна, няма да бъде и безопасна. Но има достатъчно хора, които ще дадат всичко възможно, за да се отвори пътят за развитие на България“, допълни Радев.
Лидерът на "Прогресивна България" благодари за поканата да бъде част от празничните чествания за 3 март в Стара Загора. И подчерта, че е избрал да бъде именно тук, защото градът е символ на свободата, на саможертвата и в него е най-жив споменът каква е цената на тази свобода. Той се включи в тържествата, заедно с кмета на града Живко Тодоров. Двамата, придружени от свои сподвижници, преминаха по централната улица на града и поздравиха събралите се граждани по случай празника. Посещението премина при засилен интерес от страна на местната общественост, като мнозина използваха възможността да се ръкуват и да разговарят с двамата политици.
"Честит празник на всички българи, благодаря на старозагорци за поканата да отбележим националния празник заедно. Да покажем, че наши и чужди герои не дадоха живота си напразно. Да покажем, че ние пазим паметта за тях и ценим свободата си“, посочи още Радев.
