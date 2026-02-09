ИЗПРАТИ НОВИНА
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
Автор: Теодора Патронова 15:21Коментари (1)487
©
Случаят "Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. Това се казва в позиция на президента (2017-2026 г.) Румен Радев.

"Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор", изтъкна той.

Според него тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:

- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;

- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;

- самоуправството със земи и природни ресурси;

- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;

- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.

""Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си. Нашата цел е да си отвоюваме държавата", подчертава Радев.


Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ти,гумет ръдифъ, си символ на тази държава!Колко годинки яде парички и захранваше всеки неморален?!?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

