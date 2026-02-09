Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си

© Случаят "Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. Това се казва в позиция на президента (2017-2026 г.) Румен Радев.



"Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор", изтъкна той.



Според него тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:



- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;



- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;



- самоуправството със земи и природни ресурси;



- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;



- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.



""Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си. Нашата цел е да си отвоюваме държавата", подчертава Радев.