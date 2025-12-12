ИЗПРАТИ НОВИНА
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно
Автор: ИА Фокус 18:54Коментари (0)71
© NOVA NEWS
Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат. Не сме водили преговори с ГЕРБ. Това каза в ефира пред NOVA NEWS Румен Петков, председател на ПП АБВ, част от "БСП – Обединена левица" и бивш министър на вътрешните работи.

“Ръководството на БСП не беше уведомено, че правителството подава оставка. Така не се прави. Решението се взима на заседанието на съвета за съвместно управление, но логиката в случая е разбираема, защото старата политическа мъдрост гласи, че който прави мирните промени невъзможни, прави насилствените неизбежни", смята Петков.

По думите му начинът, по който се организираха протестите, предполагаше ескалация към насилие. “Тук имам едно смущение, че правоохранителната и правораздавателната система не предприе необходимите мерки за всички нарушители, включително инициаторите - визирам конкретно Кирил Петков, който апелираше към извършване на престъпления по време на първия протест. Утре да не се чудим, когато почнат да безчинстват агитките по време на мачовете, защото те ще направят същото, което направи Кирил Петков".

“За оставката на правителството не беше воден предварителен разговор, не се направи предварителен анализ на всичките заплахи, но тази логика е напълно разбираема в случая", коментира Петков.

Според него днешният разговор по време на Коалиционния съвет на "БСП- Обединена левица" не може да бъде окачествен като много ентусиазиран. “Ние претърпяхме най-големи щети, но и констатирахме две наши слабости - не съумяхме да представим на обществото резултатите, които постигнаха министрите, излъчени от нас, а те направиха много. Ние даже не успяхме да се похвалим като хората. Другата ни голяма грешка, е че не съумяхме да обясним на обществото, че тези, които говорят за правосъдие и правова държава, всъщност я погромиха. Тези промени в съдебната система и създаването за усещане на недосегаемост на главния прокурор ги направиха “Демократична България", каза той.

“Боя се, че ние ще влезем в следващата година със стария бюджет, а това е катастрофа за 500 хил. души, които са с минимална работна заплата, и за десетки хиляди майки. Обвиненията, че бюджетът беше ляв и социален, всъщност са наша гордост. Защото ние гарантирахме, че той ще е такъв. За пръв път от 15 години постигнахме реална стъпка в борбата с демографската катастрофа", сподели Петков.

“Тези, които инспирираха напрежението, труса и тежките държавни сътресения, трябва да си дадат сметка, че носят вина. Защото бъдещето на една нация не се определя по броя нови коли, а по броя детски колички", смята той.


