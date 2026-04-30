Новите 240 народни представители положиха клетва и официално поставиха началото на 52-рото Народно събрание. Първото заседание беше открито и водено по традиция от най-възрастния депутат, Румен Миланов, който е на 77 години бивш ръководител на НСО и НСБОП.

В словото си Миланов подчерта отговорността, която стои пред новоизбраните депутати, като отбеляза, че гражданите са възложили значителни очаквания на политическата сила, която ще поеме управлението на страната.

"Законът трябва да стои над всички. Само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат“, заяви той.

Като основен приоритет на парламента Миланов открои необходимостта "да върнем силата на закона и да съхраним мира“.

Още в началото на заседанието се стигна до демонстративен акт от страна на парламентарната група на "Възраждане“, чиито депутати останаха седнали по време на изпълнението на европейския химн. Подобно поведение не е прецедент и напомня за действия на представители на "Атака“ в предходни парламенти.

След проведена лидерска среща стана ясно, че "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“ ще се явят като отделни парламентарни групи. Така в новото Народн

о събрание ще бъдат представени общо пет партии, формиращи шест парламентарни групи.

Най-голямата парламентарна сила ще бъде "Прогресивна България“ с 131 народни представители, което ѝ осигурява мнозинство. След нея се нарежда коалицията ГЕРБ–СДС с 39 депутати. "Продължаваме промяната“ ще разполага с 16 народни представители, "Демократична България“ – с 21, а ДПС също ще има 21 депутати. Най-малката парламентарна група е тази на "Възраждане“ с 12 народни представители.

Предстои изборът на председател на Народното събрание, с който ще започне същинската работа на новия парламент.