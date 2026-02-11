Ръководството на МВР за случая "Петрохан": Ще кажем истината

© Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров коментира пред журналисти случая "Петрохан". Той обясни, че има следствена тайна и данни, които до този момент не могат да се изнасят като информация.



"Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста и по тях трябва да се работи много обстойно", обясни Тодоров.



По думите му случаят изисква много задълбочена работа, всяка една подробност по разследването е много важна. Тодоров подчерта, че действат професионално.



"Ще кажем истината и резултата от проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл", коментира зам.-министърът на вътрешните работи.