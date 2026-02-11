ИЗПРАТИ НОВИНА
Ръководството на МВР за случая "Петрохан": Ще кажем истината
Автор: Теодора Патронова 13:50Коментари (0)207
Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров коментира пред журналисти случая "Петрохан". Той обясни, че има следствена тайна и данни, които до този момент не могат да се изнасят като информация.

"Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста и по тях трябва да се работи много обстойно", обясни Тодоров.

По думите му случаят изисква много задълбочена работа, всяка една подробност по разследването е много важна. Тодоров подчерта, че действат професионално.

"Ще кажем истината и резултата от проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл", коментира зам.-министърът на вътрешните работи.


11.02.2026 Загадката "Петрохан" се заплете още повече след изтекла информация от разследващ
11.02.2026 Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
11.02.2026 Радостин Василев за ''Петрохан": Васил Терзиев да си подаде оставката!
11.02.2026 Проговори бащата на Николай Златков, разкри какво е видял в Мексико и в
хижата
11.02.2026 Името на частно училище се замеси в случая "Петрохан"
11.02.2026 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите...
12:27 / 11.02.2026
12:27 / 11.02.2026
Българин, завърнал се след 10 години в чужбина: Инфлацията на Зап...
11:57 / 11.02.2026
11:57 / 11.02.2026
Радостин Василев за ''Петрохан": Васил Терзиев да си подаде остав...
12:05 / 11.02.2026
12:05 / 11.02.2026
Проговори бащата на Николай Златков, разкри какво е видял в Мекси...
11:56 / 11.02.2026
11:56 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
12:22 / 11.02.2026
12:22 / 11.02.2026
Строителството на обходния път на Кресна – ще има 3 големи моста ...
11:58 / 11.02.2026
11:58 / 11.02.2026

