Днес в 17:00 часа изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подадат заявление в ЦИК за извършване на промени в състава и в наименованието на регистрирана коалиция.Засега няма подадени такива заявления, каза пред NOVA заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева."Има регистрирани кандидатски листи, но тъй като това става в районните избирателни комисии, ние все още нямаме пълната информация. Срокът е 17 март. След това ще бъдат регистрирани и тогава ЦИК ще има пълната картина", каза Матева.На 18 март в 16:00 ч. чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.Днес е и крайният срок, в който кметовете на общини трябва да проведат консултации за състави на секционните избирателни комисии, които са публични.На вота през април ще участват 24 политически формации. До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите."Сиела Норма" отново ще е фирмата, която ще отговаря за профилактиката и транспорта на машините за гласуване."Беше подадена оферта с доста по-висока цена от прогнозната, която ЦИК определи. Бяха проведени преговори и цената беше свалена до размер, който ЦИК прие", каза Матева и допълни, че "Сиела Норма" е единственият кандидат, който се явява за участие в тези обществени поръчки.Тя допълни, че парите за машинното гласуване, за отпечатване на хартиените бюлетини, както и тези, които се плащат на "Информационно обслужване" за обработка на резултатите, не са включени в плансметката за изборите. Тези суми се предоставят допълнително с постановление на Министерския съвет от бюджета.В момента има около 100-150 машини, на които е необходимо да се подменят части. Има и около 1000 машини, на които липсват кабели за батерията, удължители за включване в електрическата мрежа или паравани."Имаме достатъчно машини – общо 12 837. За изборите ще се използват 9354 за страната и около 120–150 извън страната. Все още не можем да кажем точната бройка, тъй като до 24 март изтича срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. След това, до 28 март, ЦИК по предложение на МВнР и дипломатическите консулски представителства ще определи броя на секциите и местата, където ще се образуват, и тогава ще знаем и броя на машините", каза Матева.След 24 март дипломатическите консулски представителства и МВнР ще предоставят информация на ЦИК и ще препоръчат къде да не се разкриват секции.ЦИК е определила размера на параваните в секциите. От Министерския съвет ще възложат тази задача на областните управители.