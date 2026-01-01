ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Росен Желязков: През 2025 г. върнахме България на пътя на растежа
Ето и цялото обръщение на премиера:
Скъпи сънародници,
2025 година беше динамична и сложна, но изключително важна за България. Това беше година на отговорни решения, целенасочени усилия и изпълнени ангажименти. Върнахме България на пътя на растежа и завършихме успешно процеса на пълна интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз.
Страната ни изпраща 2025 година с брутен вътрешен продукт от 113 милиарда евро и икономически растеж от над 3 процента, което ни нарежда сред петте най-бързо развиващи се икономики в Европейския съюз.
Посрещаме Новата 2026 година като член на еврозоната – стратегическа стъпка, която носи по-голяма сигурност, финансова стабилност и повече възможности за гражданите и за бизнеса. Това е здрава основа за по-високи доходи, по-конкурентна икономика и устойчиво развитие.
Сигурен съм, че пътят, който начертахме и гарантирахме пред България, ще продължи да дава реални положителни резултати за българските граждани и ще утвърждава страната ни като стабилен и авторитетен партньор в Европейския съюз и НАТО.
Вярвам, че обществото ни е зряло и мъдро. Което е гаранция, че пътят, по който сме избрали да вървим, е неотклонен и достоен, а изборите, които правим, са не само за нас, а и за другите.
С настъпващата 2026 година се обръщам към Вас с искрени пожелания за здраве и благоденствие.
Честита Нова 2026 година!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1582
|предишна страница [ 1/264 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лечебната сила на водата в "града на здравето" помага при инфаркт...
08:05 / 01.01.2026
Всичко, което трябва да знаем: От днес плащаме в евро
07:00 / 01.01.2026
Обезщетението за отглеждане на дете до 2 години се повишава
06:10 / 01.01.2026
Днес е Васильовден: Традиции и обичаи
00:20 / 01.01.2026
Честита Нова година!
00:00 / 01.01.2026
bTV пристана на чалгата в новогодишната нощ
22:22 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS