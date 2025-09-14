ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Росен Плевнелиев: Абсолютно скандално!
Автор: ИА Фокус 20:34Коментари (0)186
©
Абсолютно скандално е, че няма посланици, няма шеф на ДАНС, президентът трябва да работи с всички тях, но Румен Радев се позиционира като самостоятелен център на властта. Това заяви президентът Росен Плевнелиев (2012 - 2017) по NOVA. 

"Хората отдавна трябва да са го разбрали. Вярвате ли, че след края на мандата ще работи за доброто на страната, ще ходи по университети да чете лекции, той няма да го направи, а ще се бори за властта", прогнозира още Плевнелиев. Дали Радев щял да вземе властта, зависело от българския народ. 

"Нека да направи този проект, това е честния подход, както направи президентът Първанов, създавайки АБВ", посочи още Плевнелиев. 

Самият той на телефона си имал номерата на 100 президенти, които смятал за мъдри, учил се от мъдрите президенти. 

"Радев хули управляващите, излязъл е от ролята на държавен глава, за да вземе властта. Може и да вземе властта, и тогава ще си кажем: Два провалени мандата", обяви Плевнелиев.


Още по темата: общо новини по темата: 10
05.09.2025 Асен Василев: Искаме да излъчим кандидатура на президентските избори, която да бие кандидатурата на ГЕРБ
14.08.2025 Вили Лилков: Следващият президент не трябва да прилича на Румен Радев
06.08.2025 Анализатори за президентските избори: Балотажът може да е между кандидата на ГЕРБ и този на Пеевски
05.08.2025 Радев: Много е рано да говорим за президентски избори
02.08.2025 Зафиров: Йотова е еднa от възможните ни номинация за президент
28.06.2025 Журналист: Не се обсъжда Иван Костов да е кандидат за президент
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над Николай Кожуха...
17:31 / 14.09.2025
Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали!
17:21 / 14.09.2025
Икономист: Данъци за бедните, а богатствата защитени
17:39 / 14.09.2025
34-годишен мъж от Чепеларе e загинал от токов удар
17:22 / 14.09.2025
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските гражда...
16:15 / 14.09.2025
Бързото хранене поскъпва, посещенията падат
15:47 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Президентски избори 2026 година
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Колективната отбрана на Европа
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: