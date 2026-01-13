ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
Автор: ИА Фокус 19:59Коментари (0)497
©
Поскъпване има - дали е оправдано, неизбежно или спекулативно, е въпросът, който все по-често си задават потребителите в навечерието и първите месеци след въвеждането на еврото. Темата за цените и за това кой и как носи отговорност за необоснованото им увеличение коментира председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

По думите му, необоснованото поскъпване само по себе си не е пряко в правомощията на КЗК. Контролът върху цените и санкциите за спекула са задача основно на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите.

Ролята на КЗК започва тогава, когато има съмнения, че повишението е резултат от забранени споразумения и картели, добави той пред NOVA.

Затова още преди въвеждането на еврото регулаторите са координирали действията си. Информацията се обменя ежедневно – когато КЗК установи индикации за необосновано поскъпване без данни за картел, сигналите се препращат към НАП и КЗП. В обратния случай – при съмнение за договорки между търговци – проверките се поемат от антимонополния орган.

Секторните анализи на КЗК, започнали още през лятото, разкриват структурни проблеми в селското стопанство, особено при млякото и млечните продукти - 25% спад на производството за четири години и 45% ръст на вноса. Според Карадимов това води до неравнопоставени договорни отношения между производители и големи търговски вериги.

Особено притеснителна е практиката производителят да предоставя т.нар. "отстъпки“ към веригите - формално договорени, но реално наложени от по-силната страна. Именно тук КЗК вижда нелоялна търговска практика, която в дългосрочен план вреди и на производителите, и на потребителите.

Според КЗК в момента секторът на храните в големите търговски вериги е относително стабилен, благодарение на промоции и замразени цени. По-различна е ситуацията при лекарствата, където анализът продължава. Комисията вече е поискала подробна информация от стотици аптеки за движението на цените през последните месеци, а при липса на данни за картел сигналите ще бъдат предадени на НАП.

Предвид сериозната обществена вреда и тежките социални последствия, до които подобни нарушения биха могли да доведат, след получаване на сигнала Комисията започна предварително проучване.

Сериозно разследване тече и за възможен картел при доставките на болнична храна. По сигнал на народен представител са проверени обществени поръчки и договори, като по думите на Карадимов има косвени доказателства за разпределение на пазари между няколко фирми. Проверките включват изземване на техника и документация, а случаят се определя като с висока социална значимост.

Вниманието на регулаторите е насочено и към надценките при минералната вода, където са отчетени увеличения до 135% при определени продукти. КЗК вече проверява традиционната търговия – малките магазини, при които често доставчикът е в по-силна позиция и едностранно променя цените.

Общият извод на комисията е, че ценовият натиск се движи по цялата верига – от производството до крайния търговец. Когато няма данни за забранени споразумения, информацията ще бъде използвана от НАП за проверки по линия на данъци и спекула.

Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки и предстоящите доклади на регулаторите.


Още по темата: общо новини по темата: 1767
13.01.2026 »
13.01.2026 »
13.01.2026 »
13.01.2026 »
13.01.2026 »
13.01.2026 »
предишна страница [ 1/295 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., веч...
19:41 / 13.01.2026
Банкер: Не е нормално със 100 лева да си купувате кибрит, за да в...
19:17 / 13.01.2026
Сиропи за кашлица и таблетки за смучене у нас масово се регистрир...
18:55 / 13.01.2026
Министерският съвет готви ключови решения за енергетика, сигурнос...
18:19 / 13.01.2026
Адвокат: Дори да се приеме нова наредба за салоните за красота, т...
18:37 / 13.01.2026
Старши икономист в банка, която оперира в България: Домакинствата...
17:32 / 13.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Поскъпване на хранителните продукти
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: