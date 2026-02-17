ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родители обявиха бойкот заради агресивно поведение на ученик
На място се събраха десетки родители на ученици от различни класове – от първи до седми. Те разказаха, че децата им се оплакват от внезапно влизане в час, крясъци, удари по вратата и ситуации, които ги стресират.
"Детето влиза по средата на часовете, търкаля се по земята, минава между децата. Учителката нищо не може да направи“, каза бащата на второкласник. По думите му се стигало и до заключване на вратата, за да не влиза ученикът.
Друг родител разказа, че детето му е споделило за "думкане по вратата“ и за това, че учениците били държани "под ключ“. "По телефона ми казаха, че децата са стресирани“, посочи той. Част от родителите твърдят и за конкретни случаи на заплашително поведение спрямо техни деца. "Към дъщеря ми се е опитал да се нахвърли – тя успя да реагира и се дръпна“, каза пред bTV майка, според която случката е била в междучасието.
Директорката на училището г-жа Иванова потвърди, че е имало инцидент с учител. По думите ѝ на 30 януари ученикът е бил в училище за индивидуални часове, а по-късно е последвал конфликт. "Детето нападна учителя с ключове в окото, имаше и ритници“, заяви тя.
Ръководството на училището е подало сигнали до институциите, сред които Регионалното управление на образованието, полицията (вкл. детска педагогическа стая) и отдел "Закрила на детето“, стана ясно още от думите на директорката. Тя посочи, че е проведена среща с участието на майката на ученика, но към момента родителите настояват за спешно решение.
Родителите обявиха, че поне днес няма да пуснат децата си на училище, а при липса на реакция бойкотът може да продължи. В разговора прозвуча и тревожен детски въпрос, предаден от родител: "Мамо, какво да направя, ако той ми извади нож?“
Родителите и училищното ръководство подчертават, че детето е със СОП и има нужда от подкрепа и работа със специалисти, но настояват мерките да гарантират безопасността и спокойствието на всички ученици и учители.
Очаква се компетентните институции да се произнесат за конкретни действия и план за работа по случая, така че да бъде намерен изход, който да защити и децата в училището, и правото на образование и подкрепа за детето с проблемно поведение.
