Родена е на днешния ден в Пловдив, уволнявана е често от различни медии

© Велислава Иванова Дърева е български журналист и публицист. Родена е на 2 ноември през 1953 г. в Пловдив. Завършва журналистика в Софийския държавен университет. Има специализации по телевизия, документално кино, изкуство и култура, международна политика.



Започва работа в пловдивския вестник "Комсомолска искра“, откъдето е уволнена заради публикация, уличаваща Николай Хайтов в плагиатство. Впоследствие публикува материали във в. "Народна култура“, в. "Стършел“, в. "АБВ“, в. "Пулс“, сп. "Отечество“, сп. "Общество и право“.



След 1989 година Дърева работи във вестник "Дума“, откъдето неколкократно е уволнявана. Има над 2000 публикации в печата – публицистични текстове, анализи, коментари, интервюта, есета. Сценарист е на филма "Когато Дякона срещна Апостола“.