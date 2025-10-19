ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Рибата поскъпва
Октомври месец местните рибарите хващат основно чернокоп, сафрид и зарган по Южното Черноморие. Тази година цените на повечето видове риба са с лев-два по-високи, в сравнение с миналата година, казват търговците.
На най-големия рибен пазар в Бургас хората вече се редят на опашка, за да си купят пресен улов. Но тази година някои видове есенна риба липсват, казват търговците.
"Актуалната есенна риба си е паламудът, който го няма тази година, чернокоп, сафрид, барбун и по-едрите риби калкан, лефер, който също е на по-висока цена, не е постоянен. Клиентите винаги са предпочитали чернокоп при нас. Тази година за жалост е в по-малки количества. Но и заради времето няма постоянство на рибата“, обясни пред bTV търговецът Петя Стаматова.
Заради по-малките количества улов, цените растат. При някои видове риба се наблюдава поскъпване от един до два лева, а при други разликата е осезаема, в сравнение с миналата година. "Миналата година имаше доста повече риба. Чернокопът миналата година беше 7-8 лв., тази година разликата му е 5 лв. - 7 лв. от миналата година досега“, допълни Петя Стаматова.
Най-висока остава цената на калкана - 30 лв./кг. Според повечето клиенти цените на морските риби са приемливи, а някои усещат по-високите цени.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 793
|предишна страница [ 1/133 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трагичен инцидент на АМ "Тракия" край Пловдив, 17-годишна загина ...
11:41 / 19.10.2025
Гражданите, пътуващи към и от Пловдив, по-добре да заобиколят АМ ...
12:19 / 19.10.2025
Сблъсък между две коли разтърси района на Сточна гара
10:51 / 19.10.2025
Тапа на АМ "Тракия", шофьорите излизат от колите си
10:44 / 19.10.2025
33-годишен мъж почина на място при катастрофа в Старозагорско
10:29 / 19.10.2025
Професор: Магарешко мляко - 200 мл сутрин, 100 мл на гладно и още...
11:17 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
12:31 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
Ана-Шермин: Аз не чистя
19:44 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS