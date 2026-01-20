© В река Марица, в района на Пловдив, рибар е уловил впечатляващ сом с дължина 2 метра. Рибата е уловена с въдица на спининг и след измерването й веднага е върната обратно в реката. Новината бе разпространена от специализираната страница Spinning365.



Рибарят призова всички риболовци да пазят популацията на рибите и да спазват принципите на отговорния риболов.



Специалисти уточняват, че този сом не изяжда повече риба, отколкото е необходимо за поддържане на жизнения си цикъл и възпроизвеждане. Той не трупа излишна храна, а като всички живи същества ловува, за да оцелява и да поддържа естествения баланс в екосистемата. Това е баланс, който най-често се нарушава от човешката дейност.



Пускането на улова обратно в реката е правилен избор. Така рибата има шанс да продължи да живее, да изпълнява ролята си като балансьор на екосистемата и да даде поколение. Освен това, това предоставя и на други риболовци възможността да усетят удоволствието и адреналина от улова.



