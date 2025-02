"Револют" със съобщение до своите потребители относно промяна на допълнителна такса

© "Револют" променя допълнителните такси, които се начисляват за обмен на валута през уикенда. Актуализациите ще започнат да се прилагат от 22 април 2025 г.



Понастоящем на всички клиенти се начислява такса от 1% върху всички обмени на валута, извършени през уикенда, между 17:00 ч. източно време (ET) в петък и 18:00 ч. ET в неделя.



Какво се променя?



Намаляват се таксите за клиентите с платени планове. От 22 април 2025 г. през уикендите ще се прилагат следните такси за обмен на валута:



Клиентите на план Standard ще продължат да плащат 1% от обменената сума



Клиентите на план Plus вече ще плащат 0,5% от обменената сума



Клиентите на план Premium, Metal и Ultra вече няма да плащат допълнителни такси за обмяна на валута през уикенда



Не е необходимо да правите нищо, за да влязат в сила тези промени, но от финтех компанията ви препоръчват да прегледате актуализираната страница за такси.



Ако не сте доволни от промените в таксите, можете да да се откажете, като закриете сметката си преди 22 април 2025 г.